«Когда у кого-то из знакомых обнаруживают рак, задумываешься: А счастливый ли я человек?» Откровенный Карпин

Валерий Карпин — фронтмен всего российского футбола прямо сейчас. Сборная России, яркий «Ростов» и дерзкие, честные высказывания делают его уникальным человеком для нашего футбола. Автор Sport24 Тигран Арутюнян встретился с Карпиным на сборах в Абу-Даби накануне его 55-летия и задал все важные вопросы.

«С возрастом я стал сентиментальнее»

— Завтра вам исполнится 55 лет. Старость уже близко?

— Честно, не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное что меня беспокоит — не могу долго спать. Раньше в свой выходной мог спокойно просыпаться и в 12 дня, и в час. А сейчас, если до 9 поспал, считай успех. Говорят же — старенькие долго не спят.

— Идеальная пенсия для вас — она какая?

— Семейный очаг, дети, жена, близкие, и я на 24 на 7 с семьей. Всегда так хотел.

— Уже знаете, в какой момент закончите?

— Работать до 70 лет я точно не планирую. Если бы не был привязан к детям и семье, может быть, и до 90 отработал. Но сейчас — извините.

— Вы говорили: «Если вопрос жизни или смерти, я выберу семью. А так на первом месте — работа. Карьера, амбиции, заработок — главные синонимы слова “мужчина”. Сейчас приоритеты поменялись?

— Как видите. Тогда у меня не было такой семьи и маленьких детей, да и с возрастом я стал сентиментальнее. И опять же, когда я 10 лет назад это говорил, у меня не было маленьких детей. В жизни многое меняется, поэтому и мнение у меня теперь другое.

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— Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение?

— Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Вот вы из какого города?

— Из Москвы.

— Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке — в Ростове или в Москве?

— В Москве.

— Ну вот. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено.

— Ваша жена рассказывала, что будет вместе с дочками приезжать к вам в Ростов. Жить в долгую в таком графике — реально?

— Но пока ведь как-то живем. Последние полтора года, как минимум. Что будет дальше — посмотрим.

Источник: Соцсети

— Хороший тренер вообще может быть хорошим отцом? Не чувствуете, что упускаете что-то важное в жизни детей?

— Нет, потому что пока я вроде не очень много упускаю. В сборную уезжаю обычно где-то на две недели, на сборы раз в год — на месяц. Это не то время, за которое можно что-то упустить. А когда тебя нет полгода-год — это да.

— Когда поймете, что теряете что-то в воспитании дочек…

— …тогда будем принимать решение, чтобы мы были вместе.

— Какой вообще Валерий Карпин отец?

— В основном — любящий. Но бывают моменты, когда нужно быть жестче. Тогда я становлюсь строже.

— Кричите?

— Бывает. Потом самому неприятно на душе, думаю: «Зачем? Можно же было спокойней отреагировать». Знаю, что многие родители ходят к психологу и рассказывают: «Доктор, мне иногда хочется выкинуть ребенка в окно. Это нормально?» И психолог говорит, что это нормально! Мы же все живые люди, у нас есть нервы, негативные эмоции. Ничего не происходит в отрыве друг от друга.

— Воспитываете детей так же, как воспитывали вас?

— Конечно, нет. Дети сейчас не такие, как раньше. Условно я в детстве боялся учителей, а сейчас их не боятся. Или вот сегодняшние родители возмущаются, что дети проводят кучу времени в телефонах и планшетах — мол, в их детстве такого не было. Но это же уже норма! Если у всех детей в классе есть телефоны, а у твоего нет, потому что ты так решил — то это, как минимум, несправедливо.

— Последняя неоправданная покупка, на которую вас развели ваши дети?

— Куклы какие-то. Зашли в магазин и им приспичило именно этих кукол. Хотя у нас дома их «миллион».

«Я догадываюсь, почему не стали переносить наш матч с ЦСКА»

— Давайте теперь о футболе. Главный хайлайт первой части сезона РПЛ — ваш огненный спич после матча с ЦСКА: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение». Хоть раз жалели об этих словах?

— Пока петух в жопу не клюнет — никто не пошевелится. Если бы я выразился спокойней и корректней, про этот матч забыли бы на следующий день. Весь этот треш и обсуждения после были только благодаря тем словам, которые я сказал в эфире. Если бы сказал по-другому, никто бы даже не начал поднимать тему изменения регламента. Для того, чтобы народ возбудился, иногда приходится говорить таким вот языком.

— Вы считаете, это нормально?

— Нет. Это страшно. Но чтобы кто-то обратил внимание на какую-то проблематику, приходится говорить так. После матча сказали: мол, «Ростов» проиграл, поэтому Карпин так разозлился. Но то, что в такую погоду нельзя играть в футбол, я говорил еще до начала игры! А на тех, кто этого не понимают, мне по барабану.

— Сильно.

— Есть пляжный футбол — там играют на песке. Есть футбол в грязи, который играют в грязи. Пусть сделают снежный футбол, чтобы играть на снегу — вопросов нет. Может, даже люди будут ходить, которым это нравится. А в нормальный обыкновенный футбол нужно играть на хорошем поле. Ответьте мне на вопрос — зачем было играть в такой снег?

— Не знаю.

— И я не встретил ни одного человека, который мог бы мне объяснить, зачем проводилась эта игра. Мне понравились судейские отмазки — типа они не видят риска для травмы и регламент не позволяет перенести игру. Президент РПЛ Алаев и генеральный секретарь РФС Митрофанов были за перенос матча. За полчаса до матча главный судья сказал, что переносит его. Но за 5 минут до начала он решил, что будем играть. Мне кто-нибудь может объяснить, чем мотивировано это решение?

— Точно не я.

— Зачем мы переходили на осень-весна? Чтобы не играть решающие матчи в снегу. Матч с ЦСКА был вообще никому не нужным в такую погоду. Почему не перенесли игру?

— Как вы для себя ответили на этот вопрос?

— Не знаю. Вернее — догадываюсь. Но мои догадки останутся при мне. Главный судья перед началом матча говорил футболистам, что играть решил не он. А мне после игры сказал, что это было его решение. Короче — бред.

— Алаев после этого матча поднял вопрос о корректировке регламента. Эта проблема требует настолько глобального решения?

— Судья того матча привязался к регламенту, который говорит о том, что он последняя инстанция и финальное решение за ним. Сами вдумайтесь — по регламенту, даже если бы судья принял решение отменить матч, команды все равно должны были выйти на поле, разыграть мяч и только потом он бы свистнул и отправил футболистов в раздевалку. Ну это же абсурд! Надо менять регламент, для того, чтобы судья в одиночку не принимал такие решения. А то логика в нашем футболе отсутствует.

— Может, стоит пораньше заканчивать первую часть чемпионата?

— Послушайте, вы думаете, в условном ноябре в Москве не могло быть такой погоды?

— Могла быть.

— Ну, а в чем смысл тогда раньше заканчивать первую часть? В день нашей игры в Москве был снегопад, а летом мог начаться сумасшедший ливень или ураган. Это называется форс-мажор. Здесь вопрос не в датах, а в мозгах определенных людей.

— Вы были уверены, что за слова после матча вас не дисквалифицируют. Решение КДК удивило?

— Да. Меня спросили, кому были адресованы мои слова. Я сказал, что это был вопрос в воздух, кого-то конкретно я не оскорблял. Поэтому дисквалификация от КДК не по делу.

— Что вас еще бесит в нашем футболе?

— Навскидку не скажу.

— Судейство?

— Уже не бесит. С ним все стабильно, и к сожалению, видимо, уже привык.

— В октябре вы решили воскресить свой телеграм-канал, где жестко раскритиковали судью Шафеева за ошибку в матче с «Краснодаром». Почему выбрали именно эту трибуну?

— По-моему, я никого в своем телеграм-канале не раскритиковал, а выложил скриншоты и видео, чтобы каждый для себя мог определить, была там ошибка или нет. А почему выбрал именно эту трибуну? Ну, а где еще?

— На пресс-конференции.

— На пресс-конференции я бы не смог доказать, что третий гол в наши ворота был засчитан ошибочно. А в Телеграме использовал скриншоты и видео, на которых было видно явную ошибку судьи. Если будет надо — готов еще писать к себе на канал.

— Чуть позже, снова в своей телеге, вы написали ироничный пост о том, что угадали решение ЭСК по этому эпизоду. Считаете, что этот орган бесполезен?

— С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов — это бесполезный орган. А то, что тебе могут сказать, что ты был прав… Ну и толку от этого? Тем более, что в 99% ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что по сути, этот орган бесполезный.

— С Каманцевым в этом сезоне встречались?

— Нет. В прошлом сезоне он приезжал встречаться с командой, я там тоже был. После этого — всё. Да и смысла я в этих встречах не вижу. Ничего не меняется.

«То, что происходит с “Ростовом” сейчас — последствия прошлогоднего чуда»

— Что вас сейчас больше всего беспокоит касательно «Ростова»?

— Турнирное положение.

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— В прошлом сезоне «Ростов» финишировал четвертым, до последнего борясь за медали. Что случилось с командой в этом?

— Я всегда и везде говорил, что четвертое место в прошлом сезоне — чудо. То, что происходит сейчас — последствия этого чуда.

— Объясните.

— Все подумали, что мы порядке. Никто не осознавал, что четвертое место — во многом, удачное стечение обстоятельств. В одном конкретно взятом сезоне каждый игрок выдал 120% из ста возможных. А сейчас, когда мы выдаем просто 100% — этого уже не хватает, чтобы быть там же, где в прошлом сезоне.

— Молодость команды сыграла роль?

— Это могло бы случиться с абсолютно любой командой, в которой нет задела мастерства. Когда команда добивается результата не за счет мастерства, а благодаря запредельной самоотдаче — это частенько быстро заканчивается. Что и произошло с «Ростовом». Я говорил, что так будет, еще в конце прошлого сезона.

— Неужели нельзя было как-то повлиять?

— Может быть, кто-то знает — как. Но я думаю, что можно учиться только на своих ошибках. Так что, наверное, невозможно.

— А что это? Психология?

— А как вы думаете? У вас у самого первое слово, которое пришло на ум — психология. Значит, с чем это связано?

— С чем?

— С головой. Я был в точно такой же ситуации, когда играл за «Реал Сосьедад». Мне было 35 лет, вроде опытный игрок, но эта самоуверенность после успешного сезона все равно влияла. Как на меня, так и на других футболистов. В итоге весь чемпионат шли внизу.

— Разговоры с игроками в этой ситуации не помогут?

— Как видите — не помогли. Вы думаете, я не разговаривал? Если я даже в прессе об этом рассказывал. Естественно, что я говорил и с игроками, и с руководством. Но, сами видите, как все сложилось. Теперь понятно объяснил?

— Да.

— Отлично.

«Штрафовал игроков и на зарплату, и на две. Самый большой штраф за вес — 10 тысяч евро»

— Про ваше строгое отношение к весу футболистов рассказано уже миллион историй — можно писать отдельную книгу. Остались те, кто все равно привозит лишние килограммы из отпуска?

— В «Ростове» — нет. На протяжении моих 6 лет в команде лишнее привозили только поначалу. Потом это уже были единичные случаи — новые игроки. А сейчас таких вообще не осталось.

— Ваша персональная победа?

— Не моя, а их. Все это делается не для меня, не потому что мне так захотелось, а для них самих — чтобы они были лучше. Можно требовать от игроков что угодно, но, если они не понимают, для чего это нужно — все будет бессмысленно.

— Кстати, ни разу не слышал, чтобы вы штрафовали за вес.

— Когда случай из ряда вон, тогда, конечно, штрафую. Например, если человек привез 5 килограмм. Но тут стоит понимать: делать в «Ростове» такие же штрафы, как были в «Спартаке» — нереально. Уровень зарплат разный. Плюс стоит учитывать, первый ли это подобный косяк футболиста и сколько он конкретно принес — десять килограмм или два. Даже в УК за разные преступления разные наказания. Так же и тут.

— Помните самую большую сумму, на которую штрафовали игрока?

— За вес?

— Да.

— 10 тысяч евро.

— А вообще?

— Бывало, и на зарплату, и на две. За нарушения режима, например.

— Типа пьяным пришел на тренировку?

— Ну, например. Либо из отпуска опоздал дня на четыре.

— Этим обычно легионеры грешат.

— Ну, чаще да. А режим нарушают больше наши.

«Что мне нужно делать с Прохиным? По головке гладить?»

— Давайте теперь про трансферы. С «Ростовом» на зимние сборы поехал Денис Глушаков, даже сыграл в товарищеском матче. Останется в команде?

— Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно.

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— То есть по факту он у вас сейчас на просмотре?

— Грубо говоря — да. Все будет зависеть от его игры. Так что будем смотреть.

— Футболист-загадка для меня — Данила Прохин. Человек был топом в серебряном «Сочи» Федотова, но в «Ростове» с ним постоянно что-то не так — сейчас вот ушел в аренду в «Оренбург». Что с ним происходит?

— Думаю, что в его случае одно дело — играть в три центральных защитников, другое — в два. Видимо, не смог до конца адаптироваться к нашей схеме. Плюс есть еще конкуренция со стороны Осипенко и Мелехина. Ему надо играть, а не сидеть на лавке, поэтому и отдали в «Оренбург».

— Вы говорили, что оборона «Ростова» без Осипенко — катастрофа. Прохин признался, что ему было неприятно такое слышать. Не сильно душите молодежь?

— Мелехин — тоже молодежь, а по нему эти слова не бьют? Что мне нужно делать с Прохиным? По головке гладить? Если его задевают мои слова — его проблемы. Это футбол, конкуренция. Им за это деньги платят, на всякий случай.

— Этой зимой «Ростов» подписал Роналдо из «Левски» и Арду Сако из «Арды Кырджали». Переключение на болгарский рынок — сознательное?

— Это данность. Условно на скандинавском рынке, где «Ростов» всегда был активен, сейчас с командами невозможно разговаривать. Не особо идут на контакт.

— А какой уровень болгарского чемпионата?

— Нормальный.

— Ниже, чем в РПЛ?

— Думаю, что да. И что?

— Брать двух игроков оттуда — не риск?

— Надо смотреть на качество игроков, а не на уровень чемпионата. Бывает, приходят игроки из дубля и совершенно спокойно конкурируют. Уровень чемпионата тут не причем.

— На зимние сборы к «Ростову» должен был приехать еще и уругваец Родриго Саравия. Но трансфер сорвался в последний момент — игрока смутило, что Ростов находится рядом с Украиной. Как часто за последние два года вы слышите «нет» в подобных ситуациях?

— Постоянно.

— А как это происходит?

— Когда поступает предложение от «Ростова», никто из футболистов не говорит: «Да-да-да, я всю жизнь мечтал играть там». Сначала начинаются переговоры — люди спрашивают, что такое Ростов, где это вообще находится. Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город — в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет — либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких. 24 июня, к примеру, сорвалось два трансфера. Вы много чего не знаете и слава богу.

«Мне нравится в сборной. Даже несмотря на туманные перспективы»

— В чем для вас сейчас кайф быть главным тренером сборной?

— Если в «Ростове» все плюс-минус выстроено и понятно, то в сборной каждый раз все по-новому — футболисты, тренировки, сборы. Мне нравится работать с лучшими футболистами страны. Даже несмотря на туманные перспективы.

— Вы пришли в сборную в июле 2021-го. Если бы тогда знали, что всех нас ждет через полгода — подписали бы контракт?

— Да.

— Зачем?

— Вопрос амбиций. Я хотел попробовать себя с этими футболистами на самом высоком уровне. Посмотреть — справлюсь ли.

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— Справились?

— Из семи официальных матчей мы выиграли пять, один раз сыграли вничью и один проиграли, пропустив на 80-й минуте. Вот тут можно сказать, что я попробовал. А сейчас нечего оценивать.

— Хоть раз были по-настоящему близки, чтобы уйти из сборной?

— Нет.

— А что держит?

— Раз уж я попал в сборную и при мне случилась такая неприятная ситуация, надо попробовать довести дело до конца. Ключевое слово — попробовать. Но никто не гарантирует, что получится.

— Летом у вас заканчивается контракт. Будете продлевать?

— Для начала нужно хотя бы получить такое предложение. А потом и будем думать.

— Если вы уйдете, то как будто бы главный тренер сборной России — не самая привлекательная вакансия.

— Не согласен. Я уверен на 100%, что для многих нет ничего привлекательней, чем быть тренером сборной. Даже в нынешней ситуации.

— Вопрос «матч с Кубой — лучший за все ваше время в сборной» — достал?

— Успел, да. По мне, лучший матч — со Словенией (2:1). Надо принимать во внимание уровень сопротивления.

— Но все равно, казалось, что с Кубой игроки вышли рвать и метать — такого не было давно.

— Вам показалось.

— В плане?

— Счет 8:0 ни о чем не говорит. Я не увидел какого-то сверхъестественного настроя в этом матче. Да, был нормальный настрой, как в принципе и во всех товарищеских матчах. Я вам больше скажу — в мое время у игроков тоже не было какого-то особенного настроя на товарищеские игры. Это абсолютно нормально. Если игроки моего поколения или поколения помладше, будут говорить, что у них был запредельный настрой — знайте, они врут! Все! Вам, конечно, они могу это рассказывать, но не мне — я же с ними со всеми был в одной раздевалке (улыбается).

— На протяжении двух лет бана у вас была понятная для всех риторика: нужно вызывать молодых футболистов — чтобы, когда нас вернут, понимать, кто на подходе. Но на Камерун и даже на слабую Кубу приехали сильнейшие игроки РПЛ и легионеры — Миранчук, Кузяев и Головин. Побеждать стало важнее, чем подтягивать резерв? Не противоречите сами себе?

— Нет, конечно. Мы вызываем молодых ребят, чтобы познакомиться с ними. Это не значит, что они должны играть. Провели три-четыре тренировки, поприсутствовали на теории, мы с ними пообщались — ну вот и познакомились. И то, вы говорите, что с Камеруном у нас не было молодых. А Пиняев, Сильянов и Волков — не молодые?

— Молодые. Но вы с ними знакомы, они не новички.

— А почему с Камеруном должны играть новички?

— А почему нет?

— Потому что через три дня была игра с Кенией. А там уже как раз играли те, кто дебютировал за сборную — Горшков, Адамов, Помазун.

— Окей. А есть ли смысл каждый раз вызывать Головина?

— Нет. Поэтому в прошлом и в позапрошлом году были матчи, на которые Головина не вызывали. Так что не понимаю, в чем вопрос.

— Кажется, что для вас сейчас стала важна не перспектива, а результат, который не имеет смысла.

— Подождите. Мы в течении долгого времени приглашали ребят, которых мы не знаем. Зачем их снова вызывать, если мы уже знакомы? Я не назову футболистов, которые были бы достойны сборной, и которых мы не вызывали.

— Ненахов не достоин?

— По мне — пока нет. Да и на этой позиции есть достаточная конкуренция.

«90% людей выбирает деньги. И я — такой же!»

— Ваш совет молодым игрокам уезжать в Европу называли чуть ли не предательским. Почему ваши высказывания постоянно пытаются подогнать под политику?

— Веяние такое.

— Это заставляет быть аккуратнее в высказываниях?

— Вроде нет. Говорю, как и раньше — то, что думаю.

— Раз уж начали про Европу, давайте возьмем ситуацию с Захаряном — неужели вам нравится, что с ним происходит?

— Да. Ситуация Арсена — нормальная и правильная. Ему нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании. Дойдет он до этого уровня или нет — вопрос. Даже если он не заиграет в «Реал Сосьедаде», время, проведенное в Испании, пойдет ему на пользу. Мало того, что ты каждые выходные играешь против лучших футболистов Европы, так еще и тренируешься с теми, кто лучше тебя. Там другая готовность игроков, другая интенсивность.

— Вот все говорят про интенсивность, но кажется, что это что-то эфемерное, что невозможно натренировать.

— Возможно. Интенсивность нарабатывается в тренировочном процессе. Видимо, у нас тренеры выбирают менее интенсивные тренировки.

— Какая самая интенсивная команда РПЛ?

— Насколько я знаю, «Ростов». Сами можете посмотреть статистику физической активности команд в РПЛ.

— А «Зенит»?

— Я думаю, что у них достаточно других козырей, чтобы добиваться результата.

— Низкая интенсивность чемпионата — одна из причин, по которой наших футболистов практически не зовут в Европу?

— Не думаю. Просто большинство людей выбирают деньги.

— Это нормально?

— Естественно. Так и вы такой же. И я — тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал «Спартаке», я бы навряд ли уехал. Самое главное, вы сейчас, наверное, удивитесь — в Европе игроки тоже выбирают деньги и комфорт! Если я звезда условного «Сосьедада», в котором получаю 1 миллион евро, зачем мне ехать в условную Англию за те же деньги, если я могу спокойно играть в своей стране, где у меня семья, близкие и друзья.

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— Звучит логично.

— Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу. Каждый принимает решение из того, чего он хочет от этой жизни. Кузяев заработал денег и может позволить себе поехать поиграть в «Гавр» даже за меньшие деньги. Перишич и Калинич будут играть за «Хайдук» за 1 евро в месяц — хотят отдать дань своему родному клубу. Но если бы они не заработали себе кучу денег, они бы поехали за 1 евро играть?

— Нет.

— Ну вот и все. Просто не нужно обманывать друг друга и разбрасываться популистскими лозунгами. Любой нормальный человек хочет получать как можно больше денег и как можно меньше работать.

— То есть если вас позовут тренировать в Ла Лигу на меньшие деньги, чем вы получаете в «Ростове» — откажетесь?

— В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке.

— И какой ответ?

— Естественно, поехал бы.

«В “Слове пацана” был момент, когда Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал»

— Как проходит ваш день, когда не надо никуда идти?

— Ну, во-первых, таких дней практически не бывает (смеется). Можно пересчитать по пальцам одной руки. После матчей я обычно не могу заснуть до 6−7 утра, поэтому в свой выходной пытаюсь подольше поспать. Но проблема в том, что выходной у меня обычно в понедельник, а у девочек-то — начало недели, детский сад. Если по привычке рано просыпаюсь, сам их отвожу. Но бывает, договариваюсь с женой, чтобы она их развезла, а сам сплю. До момента пока девочки не вернутся, проводим время с женой — а потом уже все вместе.

— Что помогает расслабиться, кроме семьи?

— Кино, музыка, хорошая компания друзей, с которыми давно не виделся — не тренерский штаб (смеется). Все это меня расслабляет, хоть ненадолго отключаю голову от забот.

— Последний фильм или сериал, который произвел на вас впечатление?

— Сериал «Холодные берега». «Слово пацана» тоже смотрел.

— И как вам?

— Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал — хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

— Вы сказали, что с годами стали сентиментальнее. Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?

— Фильм, вообще запросто. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал.

— Что должно произойти, чтобы вы назвали себя счастливым человеком?

— Счастье не бывает постоянным, каждый день что-то случается. Условно, все хорошо, но вдруг твой ребенок заболел — кашель, насморк, температура. И все — ты уже не счастлив. Поэтому для полного счастья мне будет достаточно, если все мои родные и близкие будут живы и здоровы. Мы часто этого не ценим.

— Согласен.

— Когда у кого-то из знакомых не дай бог обнаруживают рак, задумываешься: «А что бы я делал, если бы у меня был рак? А счастливый ли я человек? Почему мне не нравится вставать каждый день в 8 утра, если я абсолютно здоров?» Понимаешь — если бы у тебя был рак, ты был бы готов вставать хоть 5, 6 или 7 утра, лишь бы быть здоровым.

«Надеюсь, мирное небо будет очень скоро»

— Лучший город Земли?

— Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов.

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— А Москву?

— Стала меньше нравиться из-за пробок.

— Так они же всегда были.

— Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально.

— Как часто бываете в Испании?

— В Сан-Себастьяне нечасто, а в Виго — 1−2 раза в год, у меня там живут старшие дочери.

— Этим летом вы выдали одну из них замуж. Что это за момент для отца?

— Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой, думаешь: «Забрали — и хорошо» (смеется).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239057&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Жених дочки был в курсе, кто вы?

— Да, он болельщик «Сельты». Но больше как я играл помнят его родители.

— А вообще часто узнают в Виго и в Сан-Себастьяне?

— Чаще, чем в Москве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239058&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какая черта вашего характера мешает в жизни?

— Наверное, вспыльчивость. Можно иногда и промолчать. Но если честно, я бы не хотел ничего менять. Просто я буду себя чувствовать плохо и неуютно, если буду молчать, когда я с чем-то несогласен.

— Полгода назад вы пожелали себе на 2024-й сына и мирного неба над головой. Сбудется?

— У меня было уже много «беременностей» (смеется) — все это сложно, непросто и до последнего момента непонятно. Буду близок к сыну, когда он родится. А про мирное небо… Надеюсь, что оно будет очень скоро.