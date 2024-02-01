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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Отец Эдгара Севикяна рассказал о причинах трансфера сына в «Ференцварош» из РПЛ

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, почему сын решил перейти из «Пари Нижний Новгород» в венгерский «Ференцварош».

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Отец Эдгара Севикяна рассказал о причинах трансфера сына в «Ференцварош» из РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Множество факторов. “Ференцварош” — серьёзный клуб с чемпионским характером, команда ежегодно ставит перед собой целый ряд задач. Это и чемпионство, и завоевание Кубка, и попадание в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы. Амбициозный проект, в котором работает профессиональный менеджмент и играют высококвалифицированные футболисты.

В “Ференцвароше” Эдгара ждёт высокая интенсивность и новый график. Для развития молодого футболиста это хороший шаг. Эдгару необходимо получать как можно больше игровой практики, иметь реальную возможность выиграть конкуренцию, закрепиться в стартовом составе, попробовать себя на международной арене.

Клуб находится на виду и под пристальным вниманием скаутов из сильнейших чемпионатов. Переход в “Ференцварош” — правильный, своевременный шаг, а дальше всё зависит от игры Эдгара», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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