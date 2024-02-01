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18:38 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» объявил о переходе французского футболиста Ньямси

Соглашение с защитником рассчитано на 3,5 года.

Локомотив
СтрасбурПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fclokomotiv

ТАСС, 1 февраля. Защитник Жерзино Ньямси перешел из французского футбольного клуба «Страсбур» в московский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Ньямси 27 лет, он выступал за «Страсбур» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел в составе команды 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. До этого игрок выступал за «Ренн», с которым выиграл Кубок Франции в сезоне-2018/19.

«Локомотив» по итогам 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. На счету команды 31 очко. От лидирующего «Краснодара» столичный клуб отстает на 7 очков.

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