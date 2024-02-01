Акинфеев подшутил над Дзагоевым: как ты можешь тренером стать, ты же псих

Акинфеев подшутил над Дзагоевым: как ты можешь легендой стать, ты же псих | Источник: Чемпионат.com

«Всё-таки ты больше меня поиграл (смеётся)», — сказал Дзагоев.

«Как ты можешь тренером стать, ты же псих. У тебя же уже волос нет, ты седой весь», — ответил Акинфеев.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.