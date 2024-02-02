«Ростов» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 3:1 обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в первом матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.

Забитыми мячами в составе «Ростова» отметились Николай Комличенко (19-я минута), Егор Голенков (54) и Иван Комаров (58). У проигравших отличился Юри Сезар (27). На 60-й минуте красную карточку получил игрок «Ростова» Умар Сако.

В составе «Ростова» первый матч провел полузащитник Денис Глушаков.

Помимо «Ростова» и «Шабаб Аль-Ахли», в турнире принимают участие московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Соревнования завершатся 14 февраля.

В следующем матче «Ростов» 7 февраля сыграет со «Спартаком». «Шабаб Аль-Ахли» 6 февраля встретится с «Кайратом».