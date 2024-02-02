Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
3.02
Валенсия
Альмерия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:41 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Ростов"

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 3:1 обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в первом матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.

Забитыми мячами в составе «Ростова» отметились Николай Комличенко (19-я минута), Егор Голенков (54) и Иван Комаров (58). У проигравших отличился Юри Сезар (27). На 60-й минуте красную карточку получил игрок «Ростова» Умар Сако.

В составе «Ростова» первый матч провел полузащитник Денис Глушаков.

Помимо «Ростова» и «Шабаб Аль-Ахли», в турнире принимают участие московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Соревнования завершатся 14 февраля.

В следующем матче «Ростов» 7 февраля сыграет со «Спартаком». «Шабаб Аль-Ахли» 6 февраля встретится с «Кайратом».

В прошлый раз турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем соревнований стал «Спартак».

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь