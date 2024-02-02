«Зенит» подписал новый контракт с колумбийским футболистом Кассьеррой

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых он провел 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее нападающий выступал за колумбийский «Депортиво Кали», нидерландские «Аякс» и «Гронинген», португальский «Белененсеш» и «Сочи». В составе «Зенита» колумбиец стал чемпионом России (2023) и дважды — обладателем суперкубка страны (2022, 2023).