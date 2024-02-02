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21:14 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» подписал новый контракт с колумбийским футболистом Кассьеррой

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал новый контракт с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых он провел 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее нападающий выступал за колумбийский «Депортиво Кали», нидерландские «Аякс» и «Гронинген», португальский «Белененсеш» и «Сочи». В составе «Зенита» колумбиец стал чемпионом России (2023) и дважды — обладателем суперкубка страны (2022, 2023).

В 2023 году Кассьерра дебютировал в составе сборной Колумбии, за которую провел два матча и забил один гол.

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