«Зенит» подписал новый контракт с колумбийским футболистом Кассьеррой
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.
ТАСС, 2 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал новый контракт с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.
Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых он провел 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее нападающий выступал за колумбийский «Депортиво Кали», нидерландские «Аякс» и «Гронинген», португальский «Белененсеш» и «Сочи». В составе «Зенита» колумбиец стал чемпионом России (2023) и дважды — обладателем суперкубка страны (2022, 2023).
В 2023 году Кассьерра дебютировал в составе сборной Колумбии, за которую провел два матча и забил один гол.