Агент Вендела отреагировал на информацию, что игрок не явился на сборы «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

«Неправда, что Вендел не явился на второй сбор “Зенита”. Он уже прибыл в Доху. Он просто остался в Бразилии на два дня дольше, чтобы заняться личными делами», — сказал Рибейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Sport24 сообщил, что Вендел не приехал на второй зимний сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе.