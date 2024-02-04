В Россию зовут игрока, осужденного за ненависть к евреям. Основным вратарем «Реала» станет украинец. Трансферы дня
Не только трансферы, но и слухи!
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что донской клуб готов рассмотреть кандидатуру защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии.
Ранее стало известно, что Джикия и «Спартак» пока не могут согласовать пролонгацию контракта. «У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».
Левый защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Africafoot. По данным источника, приобрести 28-летнего игрока хочет «Сочи», сумма потенциальной сделки — 500 тысяч евро. Сейчас южанам осталось согласовать с Аттият-Аллахом личный контракт.
По данным журналиста Экрема Конура, клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику «Ниццы» Юсефу Аталю.
«27-летним правым защитником Юсефом Аталем интересуются клубы из России, Турции и Южной Америки», — написал Конур в социальной сети X. При этом конкретных команд, которые хотят приобрести Аталя, журналист не назвал.
Отметим, что «Ницца» намерена расстаться с Аталем после недавного скандала, связанного с военными действиями на Ближнем Востоке. После того, как Израиль в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября начал операцию возмездия в секторе Газа, Аталь записал видео, в котором призвал «устроить черный день для евреев».
Вскоре футболист удалил ролик, но было поздно: его успели посмотреть люди. В итоге Аталь был осужден уголовным судом за разжигание расовой ненависти: ему назначили 8-месячное условное тюремное заключение, а также обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.
«Зенит» объявил о переходе Алексея Костюка из казахстанского «Кырана». Клуб из северной столицы заключил с новичком контракт, рассчитанный до конца 2024 года. 25-летний Костюк, выступающий на позиции левого защитника, сменил команду в качестве свободного агента. Предполагается, что Костюк будет выступать за «Зенит-2».
Голкипер Кепа Аррисабалага покинет «Реал» по окончании сезона. Как сообщает Relevo, в мадридском клубе приняли решение не оставлять арендованного у «Челси» Кепу на постоянной основе. Испанец вернется на «Стэмфорд Бридж» летом, «если не произойдет ничего экстраординарного».
Отмечается, что в «Реале» довольны прогрессом украинца Андрея Лунина: в ближайшее время его будут задействовать в качестве основного вратаря. От практики с ротацией на этой позиции планируют отказаться.
Таким образом тройка вратарей «Реала» в следующем сезоне, вероятно, будет следующей: Тибо Куртуа (номер 1), Андрей Лунин (номер 2) и Фран Гонсалес.
«Наполи» исключил полузащитника Петра Зелиньского из заявки команды на Лигу чемпионов. Причина — грядущий трансфер польского футболиста в «Интер»: Зелиньски уже договорился с «нерадзурри», что летом присоединится к ним на правах свободного агента и подпишет 4-летний контракт. «Интер» уже сообщил «Наполи», что подписывает Зелиньского.