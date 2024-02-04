В Россию зовут игрока, осужденного за ненависть к евреям. Основным вратарем «Реала» станет украинец. Трансферы дня

Что в России

«Ростов» интересуется Джикией

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что донской клуб готов рассмотреть кандидатуру защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии.

Ранее стало известно, что Джикия и «Спартак» пока не могут согласовать пролонгацию контракта. «У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Контракт 30-летнего Джикии с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

«Сочи» хочет купить защитника сборной Марокко

Левый защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Africafoot. По данным источника, приобрести 28-летнего игрока хочет «Сочи», сумма потенциальной сделки — 500 тысяч евро. Сейчас южанам осталось согласовать с Аттият-Аллахом личный контракт.

На счету Аттият-Аллаха 16 матчей за сборную Марокко, в том числе шесть матчей на ЧМ-2022 в Катаре.

В РПЛ интересуются алжирцем, которого судили во Франции за «разжигание ненависти»

По данным журналиста Экрема Конура, клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику «Ниццы» Юсефу Аталю.

«27-летним правым защитником Юсефом Аталем интересуются клубы из России, Турции и Южной Америки», — написал Конур в социальной сети X. При этом конкретных команд, которые хотят приобрести Аталя, журналист не назвал.

Отметим, что «Ницца» намерена расстаться с Аталем после недавного скандала, связанного с военными действиями на Ближнем Востоке. После того, как Израиль в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября начал операцию возмездия в секторе Газа, Аталь записал видео, в котором призвал «устроить черный день для евреев».

Вскоре футболист удалил ролик, но было поздно: его успели посмотреть люди. В итоге Аталь был осужден уголовным судом за разжигание расовой ненависти: ему назначили 8-месячное условное тюремное заключение, а также обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

«Зенит» приобрел защитника из второй лиги Казахстана

«Зенит» объявил о переходе Алексея Костюка из казахстанского «Кырана». Клуб из северной столицы заключил с новичком контракт, рассчитанный до конца 2024 года. 25-летний Костюк, выступающий на позиции левого защитника, сменил команду в качестве свободного агента. Предполагается, что Костюк будет выступать за «Зенит-2».

Алексей — воспитанник ДЮСШ «Приалит» из города Реутов

Позже играл за «Сатурн», «Казанку» и «Кыран».

Что в Европе

Основным вратарем «Реала» станет украинец Лунин

Голкипер Кепа Аррисабалага покинет «Реал» по окончании сезона. Как сообщает Relevo, в мадридском клубе приняли решение не оставлять арендованного у «Челси» Кепу на постоянной основе. Испанец вернется на «Стэмфорд Бридж» летом, «если не произойдет ничего экстраординарного».

Отмечается, что в «Реале» довольны прогрессом украинца Андрея Лунина: в ближайшее время его будут задействовать в качестве основного вратаря. От практики с ротацией на этой позиции планируют отказаться.

Таким образом тройка вратарей «Реала» в следующем сезоне, вероятно, будет следующей: Тибо Куртуа (номер 1), Андрей Лунин (номер 2) и Фран Гонсалес.

Зелиньски летом перейдет в «Интер»

«Наполи» исключил полузащитника Петра Зелиньского из заявки команды на Лигу чемпионов. Причина — грядущий трансфер польского футболиста в «Интер»: Зелиньски уже договорился с «нерадзурри», что летом присоединится к ним на правах свободного агента и подпишет 4-летний контракт. «Интер» уже сообщил «Наполи», что подписывает Зелиньского.