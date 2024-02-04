«Ростов» объявил о переходе египетского защитника Эяда Эль-Аскалани

Эль-Аскалани — воспитанник клуба «Исмаили». 15 июля 2023 года в матче с «Аль-Иттихадом» он дебютировал за команду в чемпионате Египта. В текущем сезоне Эль-Аскалани сыграл девять матчей в премьер-лиге Египта, отметившись одной результативной передачей.