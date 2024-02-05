«ПСЖ» хочет Рэшфорда, Фернандеш отказал «Аль-Хилялю», Магкеев покинет «Локомотив»

Мбаппе скоро объявит о переходе в «Реал»

ESPN сообщает, что 25-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чей контракт с парижанами истекает в конце сезона, на этой неделе сообщит о переходе в «Реал». Француз считает, что сейчас самый подходящий для трансфера момент его карьеры.

Запасные варианты для «ПСЖ»

На фоне слухов о переходе Мбаппе в «Реал» появляется также информация о запасных вариантах для «ПСЖ». По данным Football Italia, на замену парижане могут купить 24-летнего вингера «Милана» Рафаэля Леау, чьи отступные составляют 175 миллионов евро.

Второй вариант — 26-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, это уже информация GFFN.

Левандовски хочет остаться в «Барсе»

По информации Diario Sport, 35-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет остаться в клубе еще на один сезон. Поляк хочет поучаствовать в новом проекте каталонцев с другим тренером, так как ожидается, что Хави летом покинет команду. Неизвестно однако, что угрожает положению Роберта — его нынешний контракт с «Барселоной» действует до 2026 года, и продавать футболиста каталонцы не планируют.

Саудовцы хотят Фернандеша

Издание Record сообщило, что 29-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш этой зимой отклонил предложение из Саудовской Аравии. Футболистом интересовался «Аль-Хиляль», который тренирует Жорже Жезуш, работавший с Фернандешем в «Спортинге». Отмечается, что летом саудовцы повторят попытку.

Магкеев летом покинет «Локо»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии для «Матч ТВ» сообщил, что 24-летний защитник Станислав Магкеев отказался от продления контракта с железнодорожниками. Сейчас футболист восстанавливается после разрыва «крестов».

«Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», — сообщил Ульянов.