Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.02
Реал
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
4.02
Лион
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Интер
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Бетис
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Сити
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» хочет Рэшфорда, Фернандеш отказал «Аль-Хилялю», Магкеев покинет «Локомотив»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

ПСЖ
Реал
Милан
Барселона
Манчестер Юнайтед
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Мбаппе скоро объявит о переходе в «Реал»

ESPN сообщает, что 25-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чей контракт с парижанами истекает в конце сезона, на этой неделе сообщит о переходе в «Реал». Француз считает, что сейчас самый подходящий для трансфера момент его карьеры.

Запасные варианты для «ПСЖ»

На фоне слухов о переходе Мбаппе в «Реал» появляется также информация о запасных вариантах для «ПСЖ». По данным Football Italia, на замену парижане могут купить 24-летнего вингера «Милана» Рафаэля Леау, чьи отступные составляют 175 миллионов евро.

Источник: Reuters

Второй вариант — 26-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, это уже информация GFFN.

Левандовски хочет остаться в «Барсе»

По информации Diario Sport, 35-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет остаться в клубе еще на один сезон. Поляк хочет поучаствовать в новом проекте каталонцев с другим тренером, так как ожидается, что Хави летом покинет команду. Неизвестно однако, что угрожает положению Роберта — его нынешний контракт с «Барселоной» действует до 2026 года, и продавать футболиста каталонцы не планируют.

Источник: AP 2023

Саудовцы хотят Фернандеша

Издание Record сообщило, что 29-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш этой зимой отклонил предложение из Саудовской Аравии. Футболистом интересовался «Аль-Хиляль», который тренирует Жорже Жезуш, работавший с Фернандешем в «Спортинге». Отмечается, что летом саудовцы повторят попытку.

Источник: AP 2023

Магкеев летом покинет «Локо»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии для «Матч ТВ» сообщил, что 24-летний защитник Станислав Магкеев отказался от продления контракта с железнодорожниками. Сейчас футболист восстанавливается после разрыва «крестов».

Источник: РИА "Новости"

«Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», — сообщил Ульянов.

Автор: Артем Белинин

 Буря вокруг Валиевой не стихает: новые публикации на Западе и подсчеты призовых для возврата
Опубликованы первые кадры второго сезона «Игры в кальмара»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь