Нобоа объяснил неожиданный отъезд из России желанием вернуться на родину

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— Многих шокировал ваш уход из «Сочи». Можете объяснить это решение?

— Сложилась такая ситуация. Конечно, это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину.

— Как вас встретили?

— Очень хорошо! Счастлив, что вернулся на родину. Меня очень тепло встретили. Здесь всегда добрые болельщики, полный стадион! Именно «Эмелек» дал мне дорогу в профессиональный футбол, поэтому я хотел вернуться сюда. Здесь мой дом, плюс мне очень близка культура.

24 января «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.