Два россиянина уехали в Европу, «Ростов» Карпина взял африканцев. Трансферы недели в РПЛ
А «Спартак» заплатил € 13 млн за первого костариканца в своей истории.
По традиции последнего времени знакомим вас с трансферами прошедшей недели в РПЛ. «Спартак» купил дорогостоящего новичка, «Ростов» Валерия Карпина взял сразу двух африканцев, «Локомотив» укрепил оборону и нападение, а два российских футболиста уехали в Европу.
Главный трансфер последних дней оформили в начале прошлой недели. Угальде стал первым костариканцем в истории «Спартака». За его переход красно-белые заплатили € 13 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 15 млн. Кстати, в «Твенте» недовольны этим трансфером. «Мы бы предпочли вообще не отпускать игрока. Конечно, вести бизнес с Россией не очень приятно, но игрок сильно хотел уйти, и тогда нужно искать решение», — сказал технический директор «Твенте» Арнольд Бруггинк. В первой половине этого сезона Угальде отыграл 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
«Локомотив» укрепил центр обороны высоченным (195 см) футболистом из Лиги 1. Ньямси на протяжении всей карьеры играл во Франции, а в 27 лет решился на переезд в Россию. Его трансфер обошёлся железнодорожникам в € 3,5 млн, а сам футболист подписал контракт на 3,5 года. В этом сезоне Жерзино отыграл 13 матчей в чемпионате Франции, но не выходил на поле с начала декабря. Сначала Ньямси залечивал травму мышц живота, а потом дважды просидел в запасе. Перед переходом Жерзино советовался с Вильсоном Изидором — нынешний игрок «Зенита» дал хорошую характеристику России.
Египетские футболисты — штучный товар в РПЛ. Первым был нападающий Амр Заки, который во второй половине нулевых подписал контракт с «Локомотивом». Правда, он так и не провёл ни одного официального матча за железнодорожников. Теперь в Россию приехал защитник молодёжной сборной Египта Эль-Аскалани. Парню всего 19 лет, и до этого он ни разу не играл за пределами чемпионата родной страны. Кстати, в одном из мессенджеров у новичка «Ростова» на аватарке красуется фото с Мохамедом Салахом. Теперь главное — не повторить результат Заки.
В первой половине сезона Лесовой практически не выходил на поле. У него набралось восемь матчей в РПЛ, однако общее игровое время в турнире составило всего 82 минуты. В Кубке России выходил на поле гораздо чаще, но в двух предыдущих матчах сидел в запасе. Неудивительно, что Даниил решил сменить клуб. Изначально планировалось, что «Маккаби» выкупит россиянина сразу, однако возникли проблемы с переводом денег в Россию. Поэтому остаток сезона Лесовой проведёт в Израиле на правах аренды, а полноценный трансфер случится уже летом. Кстати, агент футболиста заявил, что его клиент работает над получением израильского гражданства. В таком случае Даниила не будут считать легионером.
Ещё один футболист, который приехал в «Локомотив» из чемпионата Франции. Правда, Хамулич, в отличие от Ньямси, играет на позиции нападающего. Железнодорожники арендовали 23-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа. Игрок сборной Боснии и Герцеговины (шесть матчей) принадлежит «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона провёл в «Витессе». Этот опыт не назовёшь удачным. За 13 матчей в Эредивизии Хамулич не забил ни мяча и отдал одну результативную передачу. Но раз «Локомотив» взял игрока, значит, считает, что тот усилит состав.
На прошедшей неделе «Ростов» взял сразу двух африканских защитников. 27-летний Сако — уроженец Кот-д’Ивуара. Его арендовали у болгарского клуба «Арда» до конца нынешнего сезона. В первой половине он отыграл 20 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. «Я ничего не знал о “Ростове” и, перед тем как перейти, связался со своим другом, который живёт и играет в России. Он сказал, что это хороший и большой клуб», — признался Сако. Новичок уже получил красную карточку в матче с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) на зимнем турнире в ОАЭ.
«Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи» — все эти клубы значатся в резюме Игнатьева. Правда, он нигде толком не реализовал свой потенциал. В 25-летнем возрасте Иван решил попробовать свои силы в Европе — подписал контракт с «Железничаром». Этот клуб выступает в высшем дивизионе сербского футбола, но занимает там место в нижней части таблицы. В первой половине сезона Игнатьев отыграл 18 матчей в составе «Сочи» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
28-летний футболист сменил РПЛ на «Лучшую лигу мира». Его трансфер обошёлся «Родине» в € 120 тыс. Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «Чемпионату», почему клуб из Екатеринбурга продал игрока. «Во-первых, у него заканчивался контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли Юшину навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно». В этом сезоне Александр набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в 19 матчах во всех турнирах.
Черноморский клуб заметно меняет линию атаки. Сначала клуб с юга России расторг контракты с Георгием Мелкадзе и Иваном Игнатьевым. Первый трудоустроился в Грузии, второй — в Сербии. А в конце января «Сочи» расстался с Джорджевичем — опять же, по соглашению сторон. В этом сезоне 29-летний нападающий забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах. Агент Джорджевича уже отметил, что сейчас его клиент открыт для предложений от любых клубов.
Ещё один футболист РПЛ, который получил статус свободного агента. «Обиды нет, но есть какое-то ощущение недосказанности на поле. У меня были силы и возможности помогать команде, был готов доказывать это работой на сборах», — сказал Долгов коллегам из «РБ Спорт» после расторжения контракта с «Факелом». 25-летний футболист отыграл 15 матчей в нынешнем сезоне и забил один мяч. При этом в последних 10 турах РПЛ Долгова выпустили всего на одну минуту.
Автор: Кирилл Закатченко