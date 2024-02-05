Два россиянина уехали в Европу, «Ростов» Карпина взял африканцев. Трансферы недели в РПЛ

Трансферы РПЛ, зима 2024: таблица переходов, кто пришёл и ушёл, подробности: Спартак, Динамо, Локомотив, Ростов | Источник: Чемпионат.com

По традиции последнего времени знакомим вас с трансферами прошедшей недели в РПЛ. «Спартак» купил дорогостоящего новичка, «Ростов» Валерия Карпина взял сразу двух африканцев, «Локомотив» укрепил оборону и нападение, а два российских футболиста уехали в Европу.

Манфред Угальде: «Твенте» → «Спартак» (€ 13 млн)

Главный трансфер последних дней оформили в начале прошлой недели. Угальде стал первым костариканцем в истории «Спартака». За его переход красно-белые заплатили € 13 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 15 млн. Кстати, в «Твенте» недовольны этим трансфером. «Мы бы предпочли вообще не отпускать игрока. Конечно, вести бизнес с Россией не очень приятно, но игрок сильно хотел уйти, и тогда нужно искать решение», — сказал технический директор «Твенте» Арнольд Бруггинк. В первой половине этого сезона Угальде отыграл 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Жерзино Ньямси: «Страсбург» → «Локомотив» (€ 3,5 млн)

«Локомотив» укрепил центр обороны высоченным (195 см) футболистом из Лиги 1. Ньямси на протяжении всей карьеры играл во Франции, а в 27 лет решился на переезд в Россию. Его трансфер обошёлся железнодорожникам в € 3,5 млн, а сам футболист подписал контракт на 3,5 года. В этом сезоне Жерзино отыграл 13 матчей в чемпионате Франции, но не выходил на поле с начала декабря. Сначала Ньямси залечивал травму мышц живота, а потом дважды просидел в запасе. Перед переходом Жерзино советовался с Вильсоном Изидором — нынешний игрок «Зенита» дал хорошую характеристику России.

Эяд Эль-Аскалани: «Исмаили» → «Ростов» (€ 920 тыс.)

Источник: Соцсети

Египетские футболисты — штучный товар в РПЛ. Первым был нападающий Амр Заки, который во второй половине нулевых подписал контракт с «Локомотивом». Правда, он так и не провёл ни одного официального матча за железнодорожников. Теперь в Россию приехал защитник молодёжной сборной Египта Эль-Аскалани. Парню всего 19 лет, и до этого он ни разу не играл за пределами чемпионата родной страны. Кстати, в одном из мессенджеров у новичка «Ростова» на аватарке красуется фото с Мохамедом Салахом. Теперь главное — не повторить результат Заки.

Даниил Лесовой: «Динамо» → «Маккаби» Хайфа (аренда за € 350 тыс. с правом выкупа за € 1,35 млн)

В первой половине сезона Лесовой практически не выходил на поле. У него набралось восемь матчей в РПЛ, однако общее игровое время в турнире составило всего 82 минуты. В Кубке России выходил на поле гораздо чаще, но в двух предыдущих матчах сидел в запасе. Неудивительно, что Даниил решил сменить клуб. Изначально планировалось, что «Маккаби» выкупит россиянина сразу, однако возникли проблемы с переводом денег в Россию. Поэтому остаток сезона Лесовой проведёт в Израиле на правах аренды, а полноценный трансфер случится уже летом. Кстати, агент футболиста заявил, что его клиент работает над получением израильского гражданства. В таком случае Даниила не будут считать легионером.

Саид Хамулич: «Тулуза» → «Локомотив» (аренда с правом выкупа)

Ещё один футболист, который приехал в «Локомотив» из чемпионата Франции. Правда, Хамулич, в отличие от Ньямси, играет на позиции нападающего. Железнодорожники арендовали 23-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа. Игрок сборной Боснии и Герцеговины (шесть матчей) принадлежит «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона провёл в «Витессе». Этот опыт не назовёшь удачным. За 13 матчей в Эредивизии Хамулич не забил ни мяча и отдал одну результативную передачу. Но раз «Локомотив» взял игрока, значит, считает, что тот усилит состав.

Умар Сако: «Арда» → «Ростов» (аренда за € 150 тыс.)

Источник: https://t.me/fcrostov_official

На прошедшей неделе «Ростов» взял сразу двух африканских защитников. 27-летний Сако — уроженец Кот-д’Ивуара. Его арендовали у болгарского клуба «Арда» до конца нынешнего сезона. В первой половине он отыграл 20 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. «Я ничего не знал о “Ростове” и, перед тем как перейти, связался со своим другом, который живёт и играет в России. Он сказал, что это хороший и большой клуб», — признался Сако. Новичок уже получил красную карточку в матче с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) на зимнем турнире в ОАЭ.

Иван Игнатьев: «Сочи» → «Железничар» (свободный агент)

«Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи» — все эти клубы значатся в резюме Игнатьева. Правда, он нигде толком не реализовал свой потенциал. В 25-летнем возрасте Иван решил попробовать свои силы в Европе — подписал контракт с «Железничаром». Этот клуб выступает в высшем дивизионе сербского футбола, но занимает там место в нижней части таблицы. В первой половине сезона Игнатьев отыграл 18 матчей в составе «Сочи» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Александр Юшин: «Урал» → «Родина» (€ 120 тыс.)

28-летний футболист сменил РПЛ на «Лучшую лигу мира». Его трансфер обошёлся «Родине» в € 120 тыс. Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «Чемпионату», почему клуб из Екатеринбурга продал игрока. «Во-первых, у него заканчивался контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли Юшину навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно». В этом сезоне Александр набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в 19 матчах во всех турнирах.

Лука Джорджевич: «Сочи» → свободный агент

Черноморский клуб заметно меняет линию атаки. Сначала клуб с юга России расторг контракты с Георгием Мелкадзе и Иваном Игнатьевым. Первый трудоустроился в Грузии, второй — в Сербии. А в конце января «Сочи» расстался с Джорджевичем — опять же, по соглашению сторон. В этом сезоне 29-летний нападающий забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах. Агент Джорджевича уже отметил, что сейчас его клиент открыт для предложений от любых клубов.

Александр Долгов: «Факел» → свободный агент

Ещё один футболист РПЛ, который получил статус свободного агента. «Обиды нет, но есть какое-то ощущение недосказанности на поле. У меня были силы и возможности помогать команде, был готов доказывать это работой на сборах», — сказал Долгов коллегам из «РБ Спорт» после расторжения контракта с «Факелом». 25-летний футболист отыграл 15 матчей в нынешнем сезоне и забил один мяч. При этом в последних 10 турах РПЛ Долгова выпустили всего на одну минуту.