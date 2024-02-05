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11:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нобоа сравнил Сочи с Эквадором: Город, который похож на мой дом

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» вспомнил игру за каждый из российских клубов и рассказал, в каких городах ему нравилось жить.

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«Честно, мне везде нравилось. Провел очень хорошее время, играя в России. Скучаю по временам в “Рубине”, когда я только начинал свой путь в России. Помню “Динамо”, когда впервые переехал в Москву. Мне так понравилось там жить! Плюс в Москве родился мой второй сын, Лукас.

Позже я перешел в “Ростов”. Это было жаркое, горячее время, мы показывали искрометный футбол. Мне также нравится Питер, там я дважды становился чемпионом. Кстати, Санкт-Петербург такой культурный город!

“Сочи” — моя последняя команда, финальный аккорд. Город, который похож на мой дом — там тепло, есть море. Это хороший клуб, у меня там осталось много друзей», — сказал Нобоа «СЭ».

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и за «Ростов».

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