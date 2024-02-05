Нобоа сравнил Сочи с Эквадором: Город, который похож на мой дом

«Честно, мне везде нравилось. Провел очень хорошее время, играя в России. Скучаю по временам в “Рубине”, когда я только начинал свой путь в России. Помню “Динамо”, когда впервые переехал в Москву. Мне так понравилось там жить! Плюс в Москве родился мой второй сын, Лукас.



Позже я перешел в “Ростов”. Это было жаркое, горячее время, мы показывали искрометный футбол. Мне также нравится Питер, там я дважды становился чемпионом. Кстати, Санкт-Петербург такой культурный город!



“Сочи” — моя последняя команда, финальный аккорд. Город, который похож на мой дом — там тепло, есть море. Это хороший клуб, у меня там осталось много друзей», — сказал Нобоа «СЭ».