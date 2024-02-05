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11:35 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист «Спартака» заявил, что не смог бы прожить на 50 тысяч рублей

Четырехкратный призер чемпионата России в составе «Спартака» Денис Бояринцев в беседе с автором Sport24 Марселем Арзуманяном заявил, что в Москве нереально прожить с зарплатой 50 тысяч рублей.

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Источник: РИА "Новости"

— Во Второй лиге вы тренировали клубы, где футболисты получают 30−50 тысяч рублей. На эти деньги можно жить?

— Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч — нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них.

— И как мотивировать игроков с таким заработком?

— Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше.

— Часто встречали тех, кто зарабатывал деньги на чем-то, помимо футбола?

— Помню, я тренировал новотроицкую «Носту». Один парень оттуда таксовал на «девятке» Жигулей после тренировки. И в ивановском «Текстильщике» у меня был парень, который таксовал после тренировок.

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