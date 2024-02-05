Экс-футболист «Спартака» заявил, что не смог бы прожить на 50 тысяч рублей

— Во Второй лиге вы тренировали клубы, где футболисты получают 30−50 тысяч рублей. На эти деньги можно жить?

— Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч — нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них.

— И как мотивировать игроков с таким заработком?

— Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше.

— Часто встречали тех, кто зарабатывал деньги на чем-то, помимо футбола?