«Зенит» круто стартовал на международном турнире. Голевой удар Клаудиньо — восторг!

Зенит — Аль-Духаиль — 2:0, обзор матча Кубка равноправия, голы Клаудиньо и Артура, видео, 5 февраля 2024 года | Источник: Без источника

«Зенит» провёл первый матч на зимнем международном турнире под названием Кубок равноправия. Получилось очень солидно.

Первым соперником команды Сергея Семака стал катарский клуб «Аль-Духаиль». По итогам прошлого сезона эта команда стала чемпионом своей страны. Правда, первую половину нынешней кампании «Аль-Духаиль» провёл не лучшим образом. Сейчас он занимает всего лишь шестое место в таблице, а отставание от лидирующего «Аль-Садд» составляет 14 очков. Кстати, пост главного тренера «Аль-Духаиля» сейчас занимает Кристоф Галтье, который ранее работал с «ПСЖ».

Для катарского клуба этот матч стал вторым на турнире. Ранее «Аль-Духаиль» встретился с китайским «Шанхай Шеньхуа» (0:1) — сейчас его тренирует россиянин Леонид Слуцкий. Следующий матч в чемпионате катарский клуб проведёт через полторы недели, и сейчас он находится на совсем другом подготовительном уровне, нежели «Зенит». Однако, уже в первом тайме бросилась в глаза разница в уровне двух команд.

Чемпион России спокойно контролировал мяч, а катарский клуб просто не выдерживал скорости, которые предлагала команды Семака. Неудивительно, что активность «Зенита» привела к быстрому голу. На седьмой минуте сине-бело-голубые накрыли соперника прессингом на чужой половине. Отбор, мяч в две передачи доставили до Клаудиньо, а бразилец роскошно положил с линии штрафной — потащить такое не смог бы ни один вратарь.

«Зенит» активно провёл первые 20−25 минут, а потом заметно успокоил темп. Правда, и соперник ничего толком не показал в атаке. Запомнился разве что дальний удар, с которым спокойно справился вратарь Денис Адамов. В перерыве тренерский штаб «Аль-Духаиля» сделал несколько замен, а Семак сохранил стартовое сочетание. Это никак не сказалось на рисунке игры. «Зенит» по-прежнему спокойно контролировал мяч, а соперник толком не мог выйти из обороны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456252053&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, катарский клуб сыграл бы гораздо интереснее, будь на поле Филиппе Коутиньо. Но бывший футболист «Ливерпуля» и «Барселоны» недавно подхватил простуду и, судя по всему, не успел восстановиться. «Зенит» забил ещё дважды в первой половине второго тайма, но судьи оба раза не засчитывали голы. Сначала арбитры обнаружили офсайд у Педро, а потом зафиксировали фол со стороны Марио Фернандеса. К слову, второе решение было достаточно спорным.

А вот когда забивал Артур, всё было по правилам. Дуглас Сантос прострелил, а новичок «Зенит» спокойно замкнул в пустые ворота. И даже после этого команда Семака владела мячом, а соперник как будто просто ждал финального свистка. Второй матч на турнире «Зенит» проведёт 8 февраля, а соперником будет «Шанхай Шеньхуа». В какой-то степени эту игру можно назвать своеобразным финалом, ведь китайский клуб выиграл два матча из двух. Если «Зенит» уступит, то именно команда Слуцкого станет победителем турнира.