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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» проиграл ЦСКА в товарищеском матче из-за автогола

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл ЦСКА в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

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«Факел» проиграл ЦСКА в товарищеском матче из-за автогола | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 1:0. Мяч в свои ворота на 47-й минуте отправил защитник воронежцев Владислав Мастерной, который на 75-й минуте был удален с поля за две желтые карточки.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 играх, «Факел» с 21 очком занимает 11-ю позицию.

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