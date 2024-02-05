«Факел» проиграл ЦСКА в товарищеском матче из-за автогола
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл ЦСКА в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.
Факел
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл ЦСКА в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.
Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 1:0. Мяч в свои ворота на 47-й минуте отправил защитник воронежцев Владислав Мастерной, который на 75-й минуте был удален с поля за две желтые карточки.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 играх, «Факел» с 21 очком занимает 11-ю позицию.