«Если Абаскаль останется в “Спартаке” — контракта не будет». Заявление агента Джикии

ФК Спартак и Георгий Джикия: уходит ли защитник из клуба, подробности трансфера, позиция Абаскаля, новый контракт | Источник: РИА "Новости"

Если главная трансферная сага Европы — скорый переход Килиана Мбаппе в «Реал», то в России летом все будут следить за возможным уходом Георгия Джикии из «Спартака». Контракт капитана команды с клубом заканчивается летом, нового всё ещё нет. И может и не быть. Зато есть слухи о будущем капитана сборной России — например, об уходе в «Локо». Мы пообщались с агентом Георгия — Вадимом Шпинёвым. И этим интервью он закрывает все вопросы о статусе Джикии в команде на данный момент.

― Как сейчас обстоит ситуация с новым контрактом Джикии?

― В конце прошлого года мы встречались с руководством «Спартака», где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля ― нового контракта нет. Более того, сейчас никакого предложения по продлению мы не получим. Это стало понятно по итогам встречи, которая состоялась уже здесь — на сборах в Абу-Даби. На ней присутствовали новый спортивный директор клуба и Олег Малышев.

― Чем в «Спартаке» объяснили решение не предлагать сейчас контракт?

― В первую очередь я хочу сказать, что «Спартак» — это великий российский клуб с массой поклонников по всей стране. Поэтому я и хочу внести ясность. С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства «Спартака» за то, что они не выполнили обещания. С другой — мне тяжело это сделать, потому что Георгий ― это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк. Посыл руководства был таким, что они премного благодарны Джикии и понимают его значимость. В связи с этим они были готовы рассмотреть все возможные варианты. Было предложение даже отдать Джикию в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты.

― И какое решение принял игрок?

― По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты — а дальше он может побороться. Но Джикия решил для себя, что остаётся в «Спартаке». Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии. Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение насчёт этого всего.

― И какое?

― От себя могу сказать сугубо непрофессионально и по-дилетантски. Руководство «Спартака» идёт на соблюдение субординации. К Абаскалю есть доверие, он принимает все футбольные решения. Поэтому в этой ситуации руководство клуба встало на сторону не игрока, а главного тренера. На мой взгляд, когда тренер ищет общий язык с футболистами, результаты становятся лучше. Абаскаль не решился находить общий язык. Он гнёт свою линию. Возможно, такой авторитарный подход — это хорошо. Но с другой стороны — при таком подходе легко наступить на грабли. Мы же не знаем, сколько Гильермо будет здесь работать: четыре месяца или 10 лет. Это одному богу известно. Сейчас мы просто внесли ясность. Приоритет Георгия — всегда быть в «Спартаке». Но теперь у нас есть право вести переговоры и даже подписать соглашение с любым клубом — руководство «Спартака» это знает. Я как представитель игрока буду делать свою работу: я буду озвучивать все варианты Георгию, а он — принимать решение. Всё будет прозрачно.

— Вы сказали, что Абаскаль не пытался найти общий язык. То есть нормального общения между Джикией и тренером нет?

— Генеральный директор «Спартака» Малышев на этих сборах решил организовать встречу между Абаскалем и Джикией. Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлён, что эта встреча стала первой личной встречей между тренером и игроком. Разговор был непростой, серьёзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации.

— Как Абаскаль объясняет, что не видит Джикию в составе? Какие у него претензии?

— Он объясняет это физической активностью — по мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, не бегал туда-сюда. Может быть, годы берут своё, но Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я часто слышу, что надо больше бегать, но надо знать, когда и куда бежать. Я считаю, что по мысли и уму Джикия на голову выше своих конкурентов по позиции. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право. Но я уверен, что мы всё преодолеем. Мы впервые попали в такую ситуацию, но всё будет нормально.

— Какие варианты у Джикии были зимой?

— Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с «Локомотивом», но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить, потом они приобрели Ньямси. Был вариант с «Ростовом» — аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение, а потом «Ростов» совершил трансферы, укомплектовал позицию центрального защитника. Но самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба — это было ключевое для него.

— Он хочет закончить карьеру в «Спартаке»?

— Никто не знает, сколько Георгий ещё будет играть. Сейчас кажется, что мы здорово повзрослели, постарели. Но не исключено, что откроется второе дыхание. Георгий очень любит «Спартак». Ему здесь нравится всё. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Это правда самое главное.

— Как бы вы оценили вероятность продления контракта со «Спартаком» летом при условии, если Абаскаль останется в клубе?

— Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе — никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всё будет хорошо.