«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы в стиле «Терминатора»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-167184904&hd=2&id=456241106&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечалось, что это будет аренда и в соглашении будет предусмотрена опция выкупа прав на футболиста летом 2024 года.

Кордова является воспитанником венесуэльского «Каракаса», откуда перебрался в «Аугсбург». Нападающий отдавался в аренду в «Арминию» и «Солт-Лейк», а в феврале 2023 года перебрался в «Ванкувер», однако в сентябре присоединился к турецкой команде.

В нынешнем сезоне 26-летний Серхио Кордова провёл 21 матч, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.