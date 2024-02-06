Тепло в учении: как российские клубы проводят зимние сборы | Источник: Без источника

Традиционно российские команды проводят зимние сборы перед рестартом футбольного сезона. Главной локацией этой зимы стал Ближний Восток: топ-клубы набирают физические кондиции преимущественно в ОАЭ или Катаре, а коллективы поскромнее тренируются в основном в Турции. Подробнее — в материале «Известий».

Почти два месяца

Как правило, зимние сборы для российских клубов проходят куда плодотворнее, нежели летние. Аргументация простая — больше времени на подготовку, а из-за краткосрочности зимнего трансферного окна новичков стараются покупать аккурат к началу сборов. Например, летом игроки выходят из отпуска в конце июня, а футболисты сборных еще позже (особенно тяжело, если летом проходит крупный турнир по типу чемпионата Европы или мира). Чемпионат России начинается в двадцатых числах июля, поэтому выходит меньше месяца на подготовку. Дополнительная проблема: растянутость трансферного окна на три месяца, из-за чего зачастую новички приходят в команду посреди сезона и с трудом интегрируются в команду.

Зимой с этим проще: игроки проходят медобследование и отправляются на сборы в десятых числах января, а официальные матчи начинаются в конце февраля. На решение трансферных вопросов тоже дается больше времени, так как перерыв начинается в начале декабря. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка также отдает предпочтение январско-февральской подготовке:

— Зимние [сборы] будут тяжелее, — отметил Личка в разговоре с «Известиями». — В один из дней у нас была специфическая подготовка на пляже, так что им будет непросто. Но на сборах просто не бывает. В день перед контрольными матчами у нас будут тяжелые тренировки, чтобы игроки учились работать под усталостью. Хорошо, что сейчас у нас больше времени на подготовку, чем летом.

Как правило, сборы включают в себя не только две тренировки в день, но и товарищеские матчи, в рамках которых футболисты набирают игровой тонус. Соперников найти не проблема: неподалеку сборы проводят другие команды из стран Азии (преимущественно с Ближнего Востока) и Восточной Европы. Иногда российские клубы договариваются и проводят товарищеские матчи между собой.

В планах

С азиатскими командами договориться не проблема. К примеру, «Зенит» уже провел товарищескую игру с саудовским «Аль-Фатехом» (1:1), за который играют далеко не последние футболисты: воспитанник «Барселоны» Кристиан Тельо и экс-защитник «Лиона» Джейсон Денайер с 35 матчами за сборную Бельгии. Действующие чемпионы России также сыграли с южнокорейским грандом «Чонбук Хендай Моторс», разгромив их 5:1. Результаты приятные, но нужно понимать, что товарищеские матчи проводят для наигрывания тактических элементов, новичков и поддержания физической формы — футболисты играют не в полную силу и даже не полные 90 минут.

Остальные команды тоже находят интересные варианты: «Локомотив» обыграл «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии (2:0), ЦСКА сыграл с узбекским «Андижаном» (2:0), а у «Краснодара» в планах игра с арабским «Аль-Васлем». Зато с восточноевропейскими командами, ожидаемо, проблемы. В январе «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Слован», действующего чемпиона Словакии. Интересно, что стороны заранее не анонсировали матч — вероятно, чтобы избежать скандала, что у них не получилось. Спустя несколько часов пражская «Славия» объявила об отмене товарняка со «Слованом» и раскритиковала словаков за игру с российским клубом.

Особо инициативные пошли дальше и устраивают целые товарищеские турниры. Как правило, проводятся они в форме группового этапа: четыре клуба играют друг с другом по матчу, а команда с наибольшим количеством очков забирает трофей. Опять-таки соревновательного элемента здесь минимум, но такие турниры приковывают к экранам зрителей и необходимы в межсезонную засуху.

Обычно мы могли увидеть российские клубы в товарищеских турнирах, организованных «Матч ТВ» в сотрудничестве с букмекерами. Этот год не стал исключением: 2 февраля стартовал «Winline зимний Кубок РПЛ — 2024», который пройдет до 14 февраля в Абу-Даби. Организаторы позвали «Ростов», «Спартак», казахстанский «Кайрат» и действующего чемпиона ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Второй турнир, на который стоит обратить внимание, — Кубок равноправия, который проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. На него позвали «Зенит», один из самых титулованных клубов Бразилии «Сантос», китайский «Шанхай Шэньхуа» с тренером Леонидом Слуцким во главе, а также катарский «Аль-Духаиль», за который играют бывшая звезда бразильской сборной Филиппе Коутиньо и его соотечественник Лукас Вериссимо, который выступал за «Бенфику». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак возлагает большие ожидания на турнир.

— Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи — качество нашей игры, — сказал «Известиям» Семак.

У наших команд остался месяц на подготовку: российский футбол вернется с 19-м туром Российской премьер-лиги, который пройдет с 1 по 3 марта. А ответные матчи плей-офф Кубка России начнутся в середине первого месяца весны.