Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
4.02
Интер
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Лион
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Реал
Атлетико
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:20 (мск), источник: Известия

Тепло в учении: как российские клубы проводят зимние сборы

Играют с европейскими и азиатскими командами, участвуют в турнирах.

Зенит
Динамо
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Тепло в учении: как российские клубы проводят зимние сборы | Источник: Без источника

Традиционно российские команды проводят зимние сборы перед рестартом футбольного сезона. Главной локацией этой зимы стал Ближний Восток: топ-клубы набирают физические кондиции преимущественно в ОАЭ или Катаре, а коллективы поскромнее тренируются в основном в Турции. Подробнее — в материале «Известий».

Почти два месяца

Как правило, зимние сборы для российских клубов проходят куда плодотворнее, нежели летние. Аргументация простая — больше времени на подготовку, а из-за краткосрочности зимнего трансферного окна новичков стараются покупать аккурат к началу сборов. Например, летом игроки выходят из отпуска в конце июня, а футболисты сборных еще позже (особенно тяжело, если летом проходит крупный турнир по типу чемпионата Европы или мира). Чемпионат России начинается в двадцатых числах июля, поэтому выходит меньше месяца на подготовку. Дополнительная проблема: растянутость трансферного окна на три месяца, из-за чего зачастую новички приходят в команду посреди сезона и с трудом интегрируются в команду.

Зимой с этим проще: игроки проходят медобследование и отправляются на сборы в десятых числах января, а официальные матчи начинаются в конце февраля. На решение трансферных вопросов тоже дается больше времени, так как перерыв начинается в начале декабря. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка также отдает предпочтение январско-февральской подготовке:

— Зимние [сборы] будут тяжелее, — отметил Личка в разговоре с «Известиями». — В один из дней у нас была специфическая подготовка на пляже, так что им будет непросто. Но на сборах просто не бывает. В день перед контрольными матчами у нас будут тяжелые тренировки, чтобы игроки учились работать под усталостью. Хорошо, что сейчас у нас больше времени на подготовку, чем летом.

Как правило, сборы включают в себя не только две тренировки в день, но и товарищеские матчи, в рамках которых футболисты набирают игровой тонус. Соперников найти не проблема: неподалеку сборы проводят другие команды из стран Азии (преимущественно с Ближнего Востока) и Восточной Европы. Иногда российские клубы договариваются и проводят товарищеские матчи между собой.

В планах

С азиатскими командами договориться не проблема. К примеру, «Зенит» уже провел товарищескую игру с саудовским «Аль-Фатехом» (1:1), за который играют далеко не последние футболисты: воспитанник «Барселоны» Кристиан Тельо и экс-защитник «Лиона» Джейсон Денайер с 35 матчами за сборную Бельгии. Действующие чемпионы России также сыграли с южнокорейским грандом «Чонбук Хендай Моторс», разгромив их 5:1. Результаты приятные, но нужно понимать, что товарищеские матчи проводят для наигрывания тактических элементов, новичков и поддержания физической формы — футболисты играют не в полную силу и даже не полные 90 минут.

Остальные команды тоже находят интересные варианты: «Локомотив» обыграл «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии (2:0), ЦСКА сыграл с узбекским «Андижаном» (2:0), а у «Краснодара» в планах игра с арабским «Аль-Васлем». Зато с восточноевропейскими командами, ожидаемо, проблемы. В январе «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Слован», действующего чемпиона Словакии. Интересно, что стороны заранее не анонсировали матч — вероятно, чтобы избежать скандала, что у них не получилось. Спустя несколько часов пражская «Славия» объявила об отмене товарняка со «Слованом» и раскритиковала словаков за игру с российским клубом.

Особо инициативные пошли дальше и устраивают целые товарищеские турниры. Как правило, проводятся они в форме группового этапа: четыре клуба играют друг с другом по матчу, а команда с наибольшим количеством очков забирает трофей. Опять-таки соревновательного элемента здесь минимум, но такие турниры приковывают к экранам зрителей и необходимы в межсезонную засуху.

Обычно мы могли увидеть российские клубы в товарищеских турнирах, организованных «Матч ТВ» в сотрудничестве с букмекерами. Этот год не стал исключением: 2 февраля стартовал «Winline зимний Кубок РПЛ — 2024», который пройдет до 14 февраля в Абу-Даби. Организаторы позвали «Ростов», «Спартак», казахстанский «Кайрат» и действующего чемпиона ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Второй турнир, на который стоит обратить внимание, — Кубок равноправия, который проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. На него позвали «Зенит», один из самых титулованных клубов Бразилии «Сантос», китайский «Шанхай Шэньхуа» с тренером Леонидом Слуцким во главе, а также катарский «Аль-Духаиль», за который играют бывшая звезда бразильской сборной Филиппе Коутиньо и его соотечественник Лукас Вериссимо, который выступал за «Бенфику». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак возлагает большие ожидания на турнир.

— Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи — качество нашей игры, — сказал «Известиям» Семак.

У наших команд остался месяц на подготовку: российский футбол вернется с 19-м туром Российской премьер-лиги, который пройдет с 1 по 3 марта. А ответные матчи плей-офф Кубка России начнутся в середине первого месяца весны.

Артем Никулин

 Найдется кое-что: как раздел «Яндекса» изменит российский рынок
Уроки фехтования: как Украина проиграла в Международном суде ООН
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь