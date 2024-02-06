Новый агентский регламент ФИФА: удар по РПЛ, риск для ФНЛ

Для начала — история вопроса. 9 января прошлого года ФИФА попыталась ввести новый регламент по деятельности футбольных агентов (FFAR), изменения в котором связаны в первую очередь с общими положениями и лицензированием. В соответствии с установленными правилами, с 1 октября 2023-го подобную деятельность что в России, что во всем остальном мире можно осуществлять исключительно после получения соответствующей лицензии.

Ранее ФИФА уже «управляла» посредниками — до 2014-го, но потом из-за возросшей нагрузки передала все на откуп национальным ассоциациям. Спустя почти десять лет все вернулось на круги своя, а причиной такого шага Международной федерации стал агентский бизнес, который на фоне увеличения трансферных сумм за игроков разросся до невиданных масштабов.

Итак, вот основные нововведения:

— Агенты клуба-продавца теперь могут получать лишь до 10 процентов от трансферной компенсации за переход футболиста;

— Агенты клуба-покупателя могут получать до 3 процентов от годовой зарплаты новичка;

— Агенты самих футболистов могут получать до тех же 3 процентов от годовой зарплаты клиента;

— Если агент представляет и игрока, и клуб-покупатель, то его комиссионные не должны превышать 6 процентов от зарплаты футболиста. Это, кстати, единственный вариант так называемого двойного представительства — при подготовке трансфера агенты не могут представлять все три стороны;

— Родственники игрока могут представлять его интересы, только если у них есть соответствующая лицензия ФИФА.

Изменения устроили далеко не всех. А многие эксперты вообще отмечают, что новые правила лишь увеличат «серость» агентских схем. Вот, например, комментарий, который дал «СЭ» известный спортивный юрист Михаил Прокопец: «Есть определенное количество агентов по всему миру, которые считают, что ФИФА не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность. Что сейчас делает эта международная организация? Она говорит: “Все, что связано с футболом, мы будем регулировать”. Хорошо с этим никто не спорит, трансферы — часть футбола, тут все понятно. Но ФИФА идет дальше: “Мы хотим регулировать агентскую деятельность”. Что такое агентская деятельность? Это, по сути, услуги HR, трудоустройство футболистов. Агенты задаются логичным вопросом: “А почему вы хотите это делать? Данный вопрос регулируется законодательством страны. В соответствии с ним агент может получать любую комиссию — хоть 20 процентов, хоть 59. Но приходит ФИФА и запрещает это делать. Почему она имеет на это право?” К примеру, в Германии уже наложили ограничительные меры на вступление новых правил в силу с 1 октября — до того момента, пока не состоится суд».

К слову, не только там уже оспорили данное решение ФИФА: выступили против (а где-то и заморозили новшества на национальном уровне) в Англии, Испании, Италии и Бразилии. Помогла же в этом Европейская ассоциация футбольных агентов.

В результате Международная федерация приняла решение частично приостановить действие принятых ею год назад новых агентских правил по всему миру — до тех пор, пока Европейский суд не примет окончательное решение об их соответствии законодательству ЕС.

Примечательно, что в решении ФИФА от 30 декабря 2023 года содержится прямая рекомендация национальным футбольным федерациям приостановить в свою очередь действие ряда статей местных агентских регламентов. Однако с этим не очень спешит РФС.

В нашей стране комиссионные посредников ограничены так, как прописано в регламенте Международной федерации. Требования вступили в силу вместе с правилами ФИФА — то есть 1 октября 2023-го.

В РПЛ обеспокоенность подобной ситуацией выразили, по данным «СЭ», единицы, попросив РФС прояснить свою позицию по агентскому вопросу — и либо приостановить действие агентского регламента ФИФА вслед за европейскими странами, либо обратиться к Международной федерации с просьбой обеспечить единое применение требований во всем мире. Большинство же клубов премьер-лиги свое отношение к происходящему не выражали — по крайней мере, документально, но тем не менее недовольство налицо.

Удивляет, почему РПЛ сама не выступила официально, ведь, по сути, новые правила ФИФА зажимают наш футбол в жесткие рамки, забирая конкурентное преимущество в виде финансовых возможностей. Не исключено, что теперь агенты начнут уводить своих клиентов в команды из лиг, где готовы обходить нормы Международной федерации за счет выплат по серым схемам. Поскольку большие клубы на это не пойдут, то вариантов остается не так уж много. И все они — не о развитии футболистов и росте их мастерства. Есть еще путь выбивания более жирных контрактов в России с целью увеличить агентские комиссионные — но можно представить, как это скажется на бюджетах команд, существующих в нынешних непростых экономических реалиях.

А как быть со сделками в низших лигах, где компенсации за переходы и зарплаты футболистов кратно меньше, чем в РПЛ? Простой пример действия новых правил ФИФА в первом/втором дивизионах: если оклад игрока не превышает 100 тысяч рублей в месяц, а агент за посредничество в заключении контракта может получить не более 3 процентов от этой суммы, то он теряет мотивацию развивать парня в дальнейшем. И где в таком случае гарантия, что у нас появятся новые Пиняевы, Головины, Миранчуки? Ее нет.

Так что если ситуация в российском футболе выйдет из-под контроля, то наш рынок может столкнуться с целым рядом рисков:

— Нерыночные ограничения способны спровоцировать уход российского агентского бизнеса в серую и черную зоны;

— Агенты ведущих игроков могут переориентировать своих клиентов на другие чемпионаты, где не действуют правила FFAR;

— Вырастет вероятность того, что агентский бизнес в низших лигах окажется разрушен, тогда футболистам придется заниматься им самим;

— Новые нормы не предполагают экономическое стимулирование агентов для прогресса своих клиентов в долгую;

— Появятся новые, по-настоящему черные схемы, связанные с трансферами и выплатами вокруг них;

— Агенты потеряют какую-либо защиту.

В общем, споров вокруг новых правил ФИФА много. В ведущих чемпионатах Европы не просто так приложили усилия, чтобы оградить от них клубы, футболистов и агентов. Бездействие же у нас вызывает беспокойство, поскольку потенциальных опасностей немало, а последствия способны привести не только к конфликту между агентами, командами и игроками, но и прилично понизить статус лиги в целом.

Российским футбольным властям тоже стоит критично взглянуть на свои нормы, и если вводить новые ограничения, то они должны быть прозрачными и рыночными, а не просто ограничиваться выплатами в размере 3 процентов от дохода игрока, ведь наш клубный футбол — это далеко не только РПЛ с ее высокими зарплатами.

Одновременно с этим нам необходимо стимулировать агентский рынок к естественному выходу на лицензированный статус — даже сейчас есть представители футболистов, не имеющие агентской лицензии, но открыто отвечающие за переговоры и трансферные дела игроков.

Клубы, РПЛ и РФС об этом знают, но пока предпочитают обходить тему стороной — ведь юридически подобные сделки проходят через лицензированных людей за небольшой процент, и всех все устраивает.

Сделав этот шаг, наш футбол открыто признает существование проблемы, без решения которой развитие индустрии вряд ли возможно. Сейчас на фоне новостей из хоккея ситуация выглядит особенно актуальной. Напомним, что в конце прошлого года Владимир Путин по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту дал поручение принять дополнительные меры по усовершенствованию деятельности спортивных агентов. Речь шла о «дельцах от хоккея», которые отбирают талантливых ребят из спортивных школ и «тащат их за границу». Интересно, как отреагирует российский футбол?