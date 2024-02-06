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19:31 (мск), источник: Sport24

Агент Вендела: ЦСКА сделал новое предложение по бразильцу

Футбольный агент Андре Кюри прокомментировал возможный переход своего клиента, нападающего португальского «Порту» Вендела, в московский ЦСКА.

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Ранее СМИ сообщили, что армейцы предложили за бразильского форварда 2,5 миллиона евро.

«Вероятность того, что Вендел окажется в России, еще есть. “Порту” хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», — заявил агент в интервью «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний Вендел провел за дублирующий состав «Порту» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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