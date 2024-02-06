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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» с Алипом в составе не смог обыграть клуб из Армении

«Зенит» из Санкт-Петербурга провел товарищеский матч с армянским «Ноа», сообщают Vesti.kz. Встреча в Дохе (Катар) завершилась со счетом 0:0.

Зенит
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Источник: Матч ТВ

Защитник российского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе и целиком отыграл встречу.

Отметим, что нынешней зимой клуб Алипа провел пять товарищеских матчей. В двух из них «Зенит» одержал победу над самаркандском «Динамо» и южнокорейским «Чонбук Хендэ Моторс» с одинаковым счетом 5:1, еще одну встречу питерский клуб выиграл у «Урала» — 1:0. С «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии была зафиксирована ничья — 1:1.

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