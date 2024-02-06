«Зенит» с Алипом в составе не смог обыграть клуб из Армении

Отметим, что нынешней зимой клуб Алипа провел пять товарищеских матчей. В двух из них «Зенит» одержал победу над самаркандском «Динамо» и южнокорейским «Чонбук Хендэ Моторс» с одинаковым счетом 5:1, еще одну встречу питерский клуб выиграл у «Урала» — 1:0. С «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии была зафиксирована ничья — 1:1.