Футболист ЦСКА может перейти в «Баварию». Звезда «МЮ» воссоединится с Роналду. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Бавария» наблюдает за Файзуллаевым

Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, сообщил, что «Бавария» следит за 20-летним полузащитником ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым. «Игрок приглянулся мюнхенцам еще при выступлениях за сборную U-23 и в настоящее время входит в поле зрения скаутской службы немцев», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Напомним, что Файзуллаев перешел в ЦСКА летом прошлого года. В составе армейцев атакующий хавбек провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

«Зенит» предлагает Чалову большой контракт — но игрок хочет в Европу

По данным инсайдера Ивана Карпова, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова провел переговоры с «Зенитом» о потенциальном трансфере игрока в петербургский клуб. Отмечается, что «Зенит» предлагает Федору зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год — это больше предложения ЦСКА, который готов платить Чалову от 2,5 до 3 миллионов евро в год, в зависимости от срока контракта и бонусов. По нынешнему контракту с армейцами, который истекает следующей зимой, Чалов зарабатывает 1,2 миллиона.

Сам Чалов хочет вернуться в Европу (в 2022 году он выступал в Швейцарии за «Базель»), поэтому не стремится ни к продлению соглашения с ЦСКА, ни к переходу в «Зенит».

В ЦСКА может появиться свой Вендел

Бразильский нападающий Вендел, права на которого принадлежат «Порту», может стать футболистом ЦСКА. Об этом рассказал его агент Андре Кюри. Ранее стало известно, что армейцы предложили за форварда 2,5 миллиона евро. По словам Кюри, это предложение не устроило португальцев.

«Вероятность того, что Вендел окажется в России, еще есть. — “Порту” хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да, — заявил агент в интервью “СЭ”.

В нынешнем сезоне 23-летний Вендел провел за «Порту» (он выступает за дублирующий состав) 17 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Что в Европе и мире

Варан может воссоединиться с Роналду в «Аль-Насре»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Как сообщает Daily Star, «Аль-Наср» готов платить французскому футболисту 50 миллионов фунтов в год. Сам Варан, который в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей, открыт к смене команды. «МЮ» не будет препятствовать переходу.

Роналду и Варан выступали вместе не только за «Манчестер Юнайтед», но и за мадридский «Реал».

В Манчестере Варан зарабатывает больше 17,5 миллионов фунтов в год.

Мбаппе ищет себе дом в Мадриде

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который летом должен присоединиться к «Реалу», подыскивает себе жилье в Мадриде. Как сообщает Bernabeu Digital, Килиан уже определился с районом, в котором он будет жить. Перед принятием решения форвард проконсультировался с друзьями, живущими в столице Испании.

Параллельно Мбаппе проводит ремонт в своем доме в Париже — он хочет, чтобы после него там поселился другой игрок «ПСЖ».