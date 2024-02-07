Переводчик «Крыльев»: игрокам из КНДР и Южной Кореи общаться между собой было нельзя

«Я-то с ним никак не общался, потому что у него был свой переводчик и заодно секретный агент, потому что по-другому тогда нельзя было. С переводчиком мы общались, но к футболисту он не подпускал никого. Даже зарплату за него получал! Думаю, что не все деньги отдавал, потому что в Северной Корее интересная система: если они работают за границей, какую-то сумму должны отдавать государству. Думаю, о себе переводчик тоже не забывал.



Чуть позже у нас появился игрок из Южной Кореи со своим переводчиком, но общаться им с Цой Мин Хо было нельзя. Даже в столовой сидели по разным углам. Помню, как северный кореец с переводчиком запирались в зале для теории, и он ему два часа что-то вещал. И так каждый день! Когда Цой Мин Хо забил гол, его вызвали в посольство и дали партбилет», — заявил Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.