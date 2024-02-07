«Спартак» страдает из-за полномочий Абаскаля. Конфликт с Джикией был неизбежен

РПЛ, контракт Георгия Джикии со Спартаком, конфликт с Гильермо Абаскалем, у тренера слишком много полномочий, мнение | Источник: Чемпионат.com

Приятно осознавать, что в мире есть что-то стабильное. Зима сменяет лето, фотки с котами лайкают, а в «Спартаке» токсичная атмосфера. Чисто из серии: никогда такого не было, и вот опять. Вроде из команды ушёл генератор парадоксов Леонид Федун, но ДНК «Спартака» никуда не делась.

Вы уже наверняка видели интервью с Вадимом Шпинёвым, агентом Георгия Джикии. Капитан «Спартака» (и сборной России) оказался не нужен главному тренеру Гильермо Абаскалю.

Существовало несколько вариантов решения этой проблемы. Получился едва ли не худший из возможных сценариев — публичный конфликт. И здесь есть три вещи, которые необходимо разделять.

1. Джикия действительно сдал по игре. Об этом говорили давно, ещё когда защитник стабильно выходил в основе. Раньше он природной скоростью и бесстрашием маскировал свои позиционные ошибки. А они возникали достаточно часто. Когда Шпинёв говорит, что по мысли и уму Джикия превосходит конкурентов, то нужно делать скидку. Агенту футболиста тяжело быть объективным вообще и тем более в отношении своего клиента.

Помните, как Джикия при Тедеско постоянно прибегал к воротам и с линии пытался спасти от гола (порой даже получалось)? Это то самое бесстрашие. Только вот пожары в обороне возникали регулярно, потому что защитник сам их провоцировал неоптимальным выбором позиции.

Главная беда Джикии — игра в отрыве от партнёров и только с оглядкой на соперника. Защитника легко потянуть за собой к воротам и создать пространство, чтобы кто-то другой открылся за спины. После травм Джикия просел в плане скорости и бесстрашия, а понимание игры осталось на прежнем уровне. Дело не только в том, что тренеру определять состав (это само собой), даже если его решения сомнительны. Тут ещё и ситуация, где выбор Абаскаля в целом понятен. Бабич с Дуарте далеко не безгрешны, но имидж Джикии в какой-то момент перебил его реальные игровые качества.

2. Абаскаль сам виноват, что ситуация с Джикией переросла в скандал. У тренера есть право ставить в основу кого угодно. Но если у тебя не играет капитан, то эту ситуацию лучше урегулировать внутри клуба. Тем более что свой статус Джикия приобрёл не просто так — он действительно адекватный и коммуникабельный лидер. Удивительно, что Абаскаль не захотел обсудить с ним всё лично. По словам Шпинёва, такая встреча состоялась только сейчас — и то по просьбе руководства клуба. Хотя в первую очередь инициатива должна исходить не от боссов или игрока, а именно от тренера как модератора атмосферы в команде. Если задачей Абаскаля было показать свой авторитет, то он справился. Если решить вопрос в интересах клуба — едва ли.

Абаскаль, по нашей информации, вообще получил исключительные полномочия в «Спартаке». Его мнение — ключевое, и далеко не только по тренерским вопросам. Можно ли проводить мероприятие на стадионе? Решает Абаскаль, а не агроном. Кто из футболистов даст интервью? Решает Абаскаль, а не пресс-служба. Какие делать трансферы? Судя по словам бывшего босса клуба Евгения Мележикова, решает Абаскаль, а не генеральный или спортивный директор. Тут более оптимальным видится формат, когда решения по переходам принимают совместно тренер и руководство. Хотя, например, в «Краснодаре», насколько мы знаем, от тренеров мало зависят трансферы, но это уже другая крайность.

Футбол со временем меняется. Задачи клубов становятся шире, а направлений и должностей всё больше. 25 лет назад Романцев в «Спартаке» и Фергюсон в «МЮ» могли замкнуть всё на себе. Сейчас от этого стараются уходить. Просто потому, что тренерскому штабу не хватает времени, чтобы полноценно исполнять обязанности других начальников. Да и сильные стороны тренеров понятны: сама игра, анализ своих футболистов, изучение соперников, тренировочный цикл. Если тренер хватается за всё, то в современном футболе, как правило, получается не очень.

3. Абаскаль не виноват в том, что ему дали такие полномочия. В «Спартаке» есть вакуум менеджмента (правда, с приходом спортдиректора его должно стать меньше). Тренер его заполняет как может. В здоровой структуре есть генеральный директор, который придаёт баланс — объясняет тренеру, на что он может влиять, а на что нет. Судя по последнему интервью гендира Малышева, его основной навык — красиво устраняться от конкретных проблем в «Спартаке».

Мележиков рассказал, что Абаскаль свои требования транслирует напрямую владельцам, а дирекцию клуба не замечает. В результате все будто боятся Абаскаля. Возможно, его не будет в команде через пару месяцев — на фоне результатов и его могут уволить или он сам снова захочет уйти. О том, что такое желание у него было, мы знаем из интервью с тем же Мележиковым. Когда ты вроде и не против своего увольнения, то готов тестировать клуб на прочность и требовать всё больше и больше полномочий.

Конфликт с Джикией стал публичным после заявления агента, но спровоцировал эту ситуацию именно тренер. Логично, что Джикия не будет продлевать контракт, если его не выпускают на поле. Хотя в какой-то степени можно понять и Абаскаля. Достаточно взглянуть на мир с его колокольни. Он и сам понимает, что-либо сейчас, либо чуть позже его не будет в «Спартаке». Кто-то хочет, чтобы Джикия остался в команде и по окончании карьеры работал в структуре клуба? Да плевать. Тренеру до этого нет дела, и это плюс-минус нормально. Абаскалю нужен результат сегодня, а долгосрочное планирование для тренера вторично. Вот и получается, что ДНК «Спартака» — только здесь и сейчас. А там видно будет.