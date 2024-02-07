Первый открытый матч «Спартака» в году — разнос! Команда Карпина забивала много и красиво

Спартак — Ростов — 0:3, обзор матча Зимнего кубка РПЛ, видео голов: Комличенко, Щетинин, Максименко, 7 февраля 2024 года | Источник: Без источника

Встреча «Спартака» и «Ростова» — самая интересная и интригующая на Зимнем кубке РПЛ. Матчи Карпина с красно-белыми всегда получаются яркими. И прошедшая игра не стала исключением.

Прежде всего интересовал состав «Спартака». Тренер красно-белых Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед турниром отмечал, что одна из важнейших задач для него — добавить стабильности команде. Это касается как схемы и состава, так и игровой концепции. Первый контрольный матч с «Торпедо» (3:2) прошёл в закрытом режиме, поэтому в игре с «Ростовом» красно-белые впервые предстали перед широкой аудиторией.

«Спартак», как и на осеннем отрезке, вышел в схеме 4−4−2. С первых минут появился новичок — форвард Манфред Угальде. Ещё одна фишка от Абаскаля — выход Романа Зобнина на позиции правого защитника. А в центре обороны не было Георгия Джикии — появилась стандартная двойка в лице Алексиса Дуарте и Срджана Бабича. «Ростов» же вышел в классической расстановке 4−3−3. Базовые принципы команды Карпина не меняются.

На старте матча «Спартак» выглядел активнее. Красно-белые катали мяч, искали варианты для обострения, заставляя «Ростов» позиционно обороняться. Неплохой удар нанёс Зиньковский, а Хлусевич после заброса упал в штрафной, но судья Ян Бобровский не увидел фола.

Однако первый реально опасный момент создал «Ростов». Новичок южан со звучным именем Роналдо получил мяч в центре штрафной, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Через пару минут у «Спартака» ответил Хесус Медина. Парагваец опасно закрутил мяч в девятку со штрафного, но Песьяков совершил сейв.

Спустя полчаса после начала встречи «Ростов» включил активный прессинг. И «Спартаку» тут же стало неудобно. На 39-й минуте не выдержал голкипер москвичей Александр Максименко. После заброса из глубины он выбежал из ворот, попал под прессинг и потерял мяч. Защитник «Ростова» Евгений Чернов пробил по пустым воротам и открыл счёт. Комплексная ошибка Максименко и защиты «Спартака».

Через пару минут «Ростов» забил ещё. Очень неожиданное развитие событий. Николай Комличенко получил мяч около штрафной от Роналдо, развернулся, переиграл Мартинса и красиво пробил по воротам Максименко. Получился «парашютик» над Александром — 2:0 в пользу «Ростова».

В конце тайма ростовчане могли забить ещё, но Иван Комаров, ворвавшись в штрафную «Спартака», пробил рядом со штангой. Ошеломляющая вторая половина тайма получилась для команды Абаскаля. Явные ошибки у футболистов красно-белых — благо для «Спартака», что произошло это в товарищеском турнире.

На второй тайм «Спартак» вышел в обновлённом составе. На поле появились, например, Джикия, Селихов, Мозес, Игнатов и Умяров. «Ростов» же свою крупную партию замен сделал на 63-й и 72-й минутах. «Спартак» очень хотел забить: отличный шанс упустил вышедший на поле Зорин, но его удар накрыли.

15-минутка на старте тайма не принесла голов, зато чуть позже шедевр сотворил Кирилл Щетинин. Полузащитник «Ростова» получил мяч, обхитрил Классена и метров с 18 пробил в самую девятку ворот Селихова. Разгром!

«Спартак» шёл в атаку, чтобы забить хотя бы один гол. Очень активно действовал Михаил Игнатов, но ему не хватало удачи, а затем он физически подсел. Интересный момент: после третьего гола «Ростова» Валерий Карпин выпустил на поле экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова. 37-летний полузащитник пока находится на просмотре и не подписал контракт с ростовчанами, но такой вариант не исключён.

А на 67-й минуте Абаскаль заменил новичка Угальде. Как показал себя костариканец? Пока что много старания, но мало пользы. Однако выводы делать рано.

К концовке встречи обе команды сбавили обороты. Всё же нагрузка на сборах сказывается, а до оптимальной формы далеко всем. «Ростов» в итоге забрал разгромную победу, воспользовавшись ошибками «Спартака» и реализовав свои шансы. Гильермо Абаскалю есть над чем подумать. Предстоящая весенняя часть РПЛ — решающая для него в плане перспектив в «Спартаке». «Ростов» же набрал шесть очков в двух встречах Зимнего кубка. У команды Карпина есть отличные шансы выиграть товарищеский турнир.