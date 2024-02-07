Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
9.02
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
9.02
Марсель
Метц
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
7 февраля, источник: Чемпионат.com

Первый открытый матч «Спартака» в году — разнос! Команда Карпина забивала много и красиво

Максименко с обороной «привезли» глупые мячи, а дорогой новичок красно-белых не удивил.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Спартак — Ростов — 0:3, обзор матча Зимнего кубка РПЛ, видео голов: Комличенко, Щетинин, Максименко, 7 февраля 2024 года | Источник: Без источника

Встреча «Спартака» и «Ростова» — самая интересная и интригующая на Зимнем кубке РПЛ. Матчи Карпина с красно-белыми всегда получаются яркими. И прошедшая игра не стала исключением.

Прежде всего интересовал состав «Спартака». Тренер красно-белых Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед турниром отмечал, что одна из важнейших задач для него — добавить стабильности команде. Это касается как схемы и состава, так и игровой концепции. Первый контрольный матч с «Торпедо» (3:2) прошёл в закрытом режиме, поэтому в игре с «Ростовом» красно-белые впервые предстали перед широкой аудиторией.

«Спартак», как и на осеннем отрезке, вышел в схеме 4−4−2. С первых минут появился новичок — форвард Манфред Угальде. Ещё одна фишка от Абаскаля — выход Романа Зобнина на позиции правого защитника. А в центре обороны не было Георгия Джикии — появилась стандартная двойка в лице Алексиса Дуарте и Срджана Бабича. «Ростов» же вышел в классической расстановке 4−3−3. Базовые принципы команды Карпина не меняются.

На старте матча «Спартак» выглядел активнее. Красно-белые катали мяч, искали варианты для обострения, заставляя «Ростов» позиционно обороняться. Неплохой удар нанёс Зиньковский, а Хлусевич после заброса упал в штрафной, но судья Ян Бобровский не увидел фола.

Однако первый реально опасный момент создал «Ростов». Новичок южан со звучным именем Роналдо получил мяч в центре штрафной, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Через пару минут у «Спартака» ответил Хесус Медина. Парагваец опасно закрутил мяч в девятку со штрафного, но Песьяков совершил сейв.

Спустя полчаса после начала встречи «Ростов» включил активный прессинг. И «Спартаку» тут же стало неудобно. На 39-й минуте не выдержал голкипер москвичей Александр Максименко. После заброса из глубины он выбежал из ворот, попал под прессинг и потерял мяч. Защитник «Ростова» Евгений Чернов пробил по пустым воротам и открыл счёт. Комплексная ошибка Максименко и защиты «Спартака».

Через пару минут «Ростов» забил ещё. Очень неожиданное развитие событий. Николай Комличенко получил мяч около штрафной от Роналдо, развернулся, переиграл Мартинса и красиво пробил по воротам Максименко. Получился «парашютик» над Александром — 2:0 в пользу «Ростова».

В конце тайма ростовчане могли забить ещё, но Иван Комаров, ворвавшись в штрафную «Спартака», пробил рядом со штангой. Ошеломляющая вторая половина тайма получилась для команды Абаскаля. Явные ошибки у футболистов красно-белых — благо для «Спартака», что произошло это в товарищеском турнире.

На второй тайм «Спартак» вышел в обновлённом составе. На поле появились, например, Джикия, Селихов, Мозес, Игнатов и Умяров. «Ростов» же свою крупную партию замен сделал на 63-й и 72-й минутах. «Спартак» очень хотел забить: отличный шанс упустил вышедший на поле Зорин, но его удар накрыли.

15-минутка на старте тайма не принесла голов, зато чуть позже шедевр сотворил Кирилл Щетинин. Полузащитник «Ростова» получил мяч, обхитрил Классена и метров с 18 пробил в самую девятку ворот Селихова. Разгром!

«Спартак» шёл в атаку, чтобы забить хотя бы один гол. Очень активно действовал Михаил Игнатов, но ему не хватало удачи, а затем он физически подсел. Интересный момент: после третьего гола «Ростова» Валерий Карпин выпустил на поле экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова. 37-летний полузащитник пока находится на просмотре и не подписал контракт с ростовчанами, но такой вариант не исключён.

А на 67-й минуте Абаскаль заменил новичка Угальде. Как показал себя костариканец? Пока что много старания, но мало пользы. Однако выводы делать рано.

К концовке встречи обе команды сбавили обороты. Всё же нагрузка на сборах сказывается, а до оптимальной формы далеко всем. «Ростов» в итоге забрал разгромную победу, воспользовавшись ошибками «Спартака» и реализовав свои шансы. Гильермо Абаскалю есть над чем подумать. Предстоящая весенняя часть РПЛ — решающая для него в плане перспектив в «Спартаке». «Ростов» же набрал шесть очков в двух встречах Зимнего кубка. У команды Карпина есть отличные шансы выиграть товарищеский турнир.

Никита Паглазов

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь