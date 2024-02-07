Тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал разгромное поражение от «Ростова»

«Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали. Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».