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00:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» потребует от «Зенита» 490 тысяч евро за Малкома, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» в апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет требовать от российского «Зенита» выплаты 490 тысяч евро в качестве бонусов, прописанных в трансфере нападающего Малкома, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона
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Источник: Соцсети

В сентябре «Матч ТВ» сообщал об отклонении Международной федерацией футбола (ФИФА) иска каталонцев к «Зениту» по вопросу бонусов, прописанных при переходе Малкома в петербургский клуб. Согласно претензии «Барселоны», «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия «сине-бело-голубых» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ставший чемпионом России «Зенит» не смог принять участие в турнире. CAS рассмотрит апелляцию «Барселоны» 22 марта.

По информации источника, «Зенит» должен был выплачивать каталонцам 490 тысяч евро каждый раз, когда клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что Малком сыграет в половине матчей национального чемпионата.

Малкому 26 лет, он перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В августе 2023 года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль». В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также один раз выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

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