«Барселона» потребует от «Зенита» 490 тысяч евро за Малкома, пишут СМИ

Источник: Соцсети

В сентябре «Матч ТВ» сообщал об отклонении Международной федерацией футбола (ФИФА) иска каталонцев к «Зениту» по вопросу бонусов, прописанных при переходе Малкома в петербургский клуб. Согласно претензии «Барселоны», «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия «сине-бело-голубых» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ставший чемпионом России «Зенит» не смог принять участие в турнире. CAS рассмотрит апелляцию «Барселоны» 22 марта.

По информации источника, «Зенит» должен был выплачивать каталонцам 490 тысяч евро каждый раз, когда клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что Малком сыграет в половине матчей национального чемпионата.