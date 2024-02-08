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01:06 (мск), источник: Sport24

«Все — катастрофа». Карпин жестко раскритиковал игру «Ростова», несмотря на разгромную победу над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

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«Все — катастрофа». Карпин жестко раскритиковал игру «Ростова», несмотря на разгромную победу над «Спартаком» | Источник: ФК «Ростов»

— Я больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа, они на фиг никому не нужны, причем сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом. Мы играли по‑моему с «Динамо», 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предостаточно моментов. Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа.

— В перерыве комментарий давал капитан «Ростова» Глебов и сказал, что команда решила прессинговать по‑другому, но потом подбежал к вам и предложил играть по‑старому. Что же было нового?

— Вам нужно быть на теории часа три, чтобы понять. Была другая структура прессинга. Прессинг как раз получался. Дело не в изменениях, не получалась игра с мячом.

— Как случился этот переворот?

— Голы случайные. Второй гол, отобрали мяч после прессинга, сыграли быстро вперед. А первый гол — больше случайность.

— Можете обрисовать перспективы новичков?

— На данный момент, это больше игроки стартового состава, чем нет. Опять же, за две‑три недели все может измениться. Мелехин у нас не играет первую игру после перерыва. Сако — претендент на это место, например.

— Сами победы могут команду стимулировать, дать эмоции?

— Эмоции или силы придается победами, набором очков в чемпионате.

— Насколько то, что вы запланировали в этих играх, у вас получается?

— Нельзя оценивать. Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 — окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление. Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверно разное физическое состояние у команд, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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