Агент Джикии объяснил свои слова о переговорах со «Спартаком»

Агент Вадим Шпинев заявил «РБК Спорт», что ему следовало мягче комментировать ситуацию вокруг своего клиента — капитана «Спартака» Георгия Джикии.

В начале недели Шпинев заявил «Чемпионату», что клуб пока не сделал обещанного предложения игроку о продлении контракта и стороны вряд ли смогут договориться по условиям летом, если тренером команды останется Гильермо Абаскаль.

— «Спартак» ничего не предпринимал в плане угроз, выражения недовольства или чего-то подобного. Конечно, интервью, может быть отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное я донес. Просто я очень люблю Джикию. Я готов работать бесплатно и буду помогать ему чем смогу в жизни — как сыну и как другу, — сказал Шпинев.

По словам агента, он до того, как дать интервью, предупреждал «Спартак» о своем намерении.

«В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил. За полдня до интервью я предупредил “Спартак”, отправив голосовое сообщение, сказал, что буду давать интервью и выскажу все прозрачно и открыто. Это было связано с тем, что поступало очень много вопросов о том, что происходит с контрактом Джикии», — заявил он.

Шпинев подчеркнул, что, несмотря на разногласия, понимает руководство «Спартака».

«Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми — после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман. В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», — считает он.

Шпинев заявил, что предлагал Джикии в прошлом году создать вокруг себя костяк из российских игроков в команде, чтобы иметь более выгодные позиции в глазах главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффрида, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого. И мне вспоминается то, что сказало руководство “Спартака”, когда переподписывало Абаскаля: для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», — подытожил Шпинев.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».