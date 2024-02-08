Зобнин: «Никаких конфликтов между Джикией и Абаскалем нет»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему он вышел с капитанской повязкой в товарищеской игре с «Ростовом».
Спартак
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему он вышел с капитанской повязкой в товарищеской игре с «Ростовом».
— Капитанская повязка в игре с «Ростовом»? Для меня каждая игра с капитанской повязкой — что-то особенное. Но у нас есть и другие ребята: Промес, Джикия, Селихов. Все они готовы, каждый готов заменить любого в роли капитана.
— Кто сейчас капитан «Спартака»?
— Джикия. Остальные — вице-капитаны.
— Даже несмотря на всю историю вокруг его контракта?
— А что ситуация? У нас в команде все нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет.
— В том числе между Джикией и Абаскалем?
— Никаких конфликтов, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.