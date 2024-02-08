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23:06 (мск), источник: Sport24

Зобнин: «Никаких конфликтов между Джикией и Абаскалем нет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему он вышел с капитанской повязкой в товарищеской игре с «Ростовом».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— Капитанская повязка в игре с «Ростовом»? Для меня каждая игра с капитанской повязкой — что-то особенное. Но у нас есть и другие ребята: Промес, Джикия, Селихов. Все они готовы, каждый готов заменить любого в роли капитана.

— Кто сейчас капитан «Спартака»?

— Джикия. Остальные — вице-капитаны.

— Даже несмотря на всю историю вокруг его контракта?

— А что ситуация? У нас в команде все нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет.

— В том числе между Джикией и Абаскалем?

— Никаких конфликтов, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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