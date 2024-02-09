Первое зимнее поражение «Зенита»: Сергеев и Коваленко забили голы-красавцы, но они не помогли | Источник: Без источника

Марафон товарищеских матчей «Зенита» продолжается: на дворе всего лишь пятница, а сине-бело-голубые уже провели целых четыре игры за эту неделю. Но, как и всегда на сборах, Сергей Семак устраивает активную ротацию: если один выходил в стартовом составе, то на следующий день в основе выходит не он.

Так получается, что на Кубке равноправия у чемпионов России на поле больше легионеров, а в таких матчах, как с «Ноа» и «Аль-Райяном», выходят преимущественно российские футболисты. Условно эти составы можно разделить на основной и резервный, но с оговорками. Караваев, Алип, Родригао, Мостовой, Сергеев — никого из них резервистами назвать нельзя. Однако все они играли в пятничном матче с первых минут.

Да и соперник был совсем не таким, каких подбирают под слабые команды. «Аль-Райян» занимает четвертое место в чемпионате Катара, а возглавляет его сам Леонарду Жардим — экс-тренер Александра Головина в «Монако». Правда, на скамейке запасных португалец не оказался по уважительной причине — он получил серьезную травму, поэтому сидел на специальном месте на трибуне с загипсованной ногой. Матч, к слову, проходил на стадионе «Ахмад Бин Али», где в 2022 году в плей-офф чемпионата мира забивал Лионель Месси.

«Зенит» оделся в схему 4−4−2 с парой форвардов Ерохин — Сергеев, Изидор и Караваев распределились по левому флангу, а Мостовой и Сутормин — по правому. В первом тайме гости владели мячом ощутимо больше и вполне могли забить: например, на 13-й минуте Ерохин эффектно бил в падении, а чуть позже Сутормин мог реализовать штрафной, но промазал.

До перерыва была работа и у Васютина — голкипер «Зенита» пару раз выручил команду, а еще однажды Родригао выносом ликвидировал ошибку Александра. Но больше событий в матче было все-таки во второй половине.

Беды гостей начались с автогола Сутормина, а продолжились фолом Родригао в собственной штрафной — Рожер Гедес сделал счет 2:0. Но «Зенит» быстро вернулся в игру: забил Коваленко красивым ударом от перекладины. Однако «Аль-Райян» не позволил сине-бело-голубым сравнять счет, реализовав контратаку.

Лучший отрезок в матче «Зенит» провел при 1:3 — Ахметов и Мостовой упустили пару отличных моментов, да и в целом петербуржцы впервые за тайм смогли завладеть мячом надолго. Успешный отрезок команды Семака увенчался классным голом пяткой Сергеева.

«Зенит» мог забить еще раз и явно очень хотел. Вообще российская команда была настроена на победу, о чем говорят и действия игроков, и тренеров — Семак не раз спорил с судьями, а Виллиам де Оливейра даже умудрился получить желтую карточку в товарищеском матче.

Игра все-таки завершилась победой «Аль-Райяна» — незадолго до финального свистка хозяева забили четвертый мяч и установили окончательный счет 4:2. Зрелищная игра, завершившаяся первым поражением чемпионов России на зимних сборах.