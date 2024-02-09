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22:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» мощно ответил на «подставу» с составом. А какой гол забил дорогой новичок!

«Шабаб Аль-Ахли» сыграл не основой, а молодёжкой. Не самая полезная победа для Абаскаля.

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«Спартак» мощно ответил на «подставу» с составом. А какой гол забил дорогой новичок! | Источник: Без источника

«Спартак» в первой игре Winline Зимнего кубка РПЛ разгромно влетел «Ростову» (0:3). После матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль подвергся критике за игру команды. Шанс реабилитироваться появился во встрече с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Неприятная новость для «Спартака» появилась перед встречей. Оказывается, у «Шабаб Аль-Ахли» через два дня матч в чемпионате ОАЭ. Поэтому команда появилась на поле в резервном составе. Вряд ли Гильермо Абаскаль хотел простой победы. Всё же цель сборов — отработка системы игры и спарринги с серьёзным сопротивлением. А здесь изначально стало ясно, что «Спартак» без проблем разберётся с «Шабаб Аль-Ахли».

Красно-белые открыли счёт уже на третьей минуте: Промес отдал элегантный разрезающий пас в штрафной на Игнатова, и Михаил «парашютом» перекинул голкипера соперника. Хотя до этого «Шабаб Аль-Ахли» имел неплохой момент, но Селихов совершил сейв.

В течение всего первого тайма «Спартак» атаковал, а серьёзных моментов у его ворот и не возникало. Самое крутое, что попадало в трансляцию, — поддержка болельщиков москвичей, прибывших за командой в ОАЭ. «Спартак» провёл первые 45 минут спокойно (временами чересчур), понимая, что результат обеспечен. Даже в таком режиме команда владела территориальным преимуществом.

Но всё же «подстава» от «Шабаб Аль-Ахли» в плане резервного состава дала о себе знать. С нормальным уровнем сопротивления игра была бы конкурентнее и ярче.

На 28-й минуте «Спартак» забил второй гол: Мозес с левого фланга навесил, а Игнатов остался абсолютно один в чужой штрафной и оформил дубль, поразив ворота катарцев головой.

На второй тайм Абаскаль выпустил обновлённый состав. Сразу девять замен произошло у «Спартака» в перерыве. Снова вышел Джикия, чей агент Вадим Шпинёв за последнюю неделю дважды мощно высказывался в СМИ о будущем клиента. В игре же ничего не поменялось: «Спартак» бóльшую часть времени атаковал, а «Шабаб Аль-Ахли» ничем не запомнился.

На 54-й минуте красно-белые сделали счёт разгромным. Зиньковский сделал пас на Мартинса, Кристофер принял мяч и метров с 20−22 пробил точно в дальний угол ворот катарцев.

«Спартак» завершал встречу в спокойном режиме. Команда Абаскаля владела мячом и не слишком агрессивно шла вперёд. Но на 84-й минуте пришёл ещё один гол. Мартинс отдал пас в штрафную на Угальде, новичок «Спартака» пробил по воротам, и мяч рикошетом от голкипера прилетел к Зиньковскому, забившему четвёртый гол.

А через пару минут костариканец сам забил первый мяч за «Спартак»! Зиньковский отдал пас на Манфреда, и тот зарядил «парашют» в дальний верхний угол ворот «Шабаб Аль-Ахли». Самый красивый гол матча — от новичка!

Красно-белые одержали вторую победу на сборах. Ранее «Спартак» обыграл в закрытом матче «Торпедо» (3:2). Но вряд ли игра с «Шабаб Аль-Ахли» даст почву для размышлений Абаскалю. Всё же разница в уровне соперников существенна. Впрочем, для уверенности и снижения градуса напряжения подобный разгром полезен. Следующая проверка «Спартака» получится серьёзнее. 14 февраля команда Абаскаля встретится с казахстанским «Кайратом».

Никита Паглазов

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