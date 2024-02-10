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00:07 (мск), источник: Sport24

Семак объяснил решение отдать Ду Кейроса в аренду и отреагировал на слухи об интересе к Макарчуку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб принял решение отпустить Ду Кейроса в аренду из-за желания футболиста иметь больше игровой практики.

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Семак объяснил решение отдать Ду Кейроса в аренду и отреагировал на слухи об интересе к Макарчуку | Источник: Sport24

Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Коринтианса» как свободный агент. 24-летний хавбек сыграл в 16 матчах петербургской команды (617 минут) и отметился одним голом. Ранее стало известно, что бразилец перейдет в «Гремио» сроком на год с опцией выкупа.

«В таких ситуациях мы учитываем пожелания самого игрока, а он хочет получать больше игровой практики. Он достаточно молод. Мы понимаем, что ему нужно играть. К счастью, все наши игроки в строю, травмированных нет, и это позволяет дать Ду Кейросу возможность получать игровую практику. Нам есть, кем его заменить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак также прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может подписать левого защитника «Сочи» Артема Макарчука.

«Для меня вся эта информация не имеет под собой никакого основания — на сегодняшний день мы работаем в том составе, который у нас есть», — сказал Семак.

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