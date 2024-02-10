Семак объяснил решение отдать Ду Кейроса в аренду и отреагировал на слухи об интересе к Макарчуку | Источник: Sport24

Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Коринтианса» как свободный агент. 24-летний хавбек сыграл в 16 матчах петербургской команды (617 минут) и отметился одним голом. Ранее стало известно, что бразилец перейдет в «Гремио» сроком на год с опцией выкупа.

«В таких ситуациях мы учитываем пожелания самого игрока, а он хочет получать больше игровой практики. Он достаточно молод. Мы понимаем, что ему нужно играть. К счастью, все наши игроки в строю, травмированных нет, и это позволяет дать Ду Кейросу возможность получать игровую практику. Нам есть, кем его заменить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак также прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может подписать левого защитника «Сочи» Артема Макарчука.