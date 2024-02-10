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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня есть позиция, мой контракт и мой “Спартак”. Джикия наконец-то прервал молчание

Капитан откровенно рассказал об отношениях с Абаскалем, интервью со своим агентом и конкуренции с Бабичем.

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Заявление защитника Спартака Георгия Джикии: скандал с контрактом, интервью с агентом, Абаскаль, почему не играет | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» на Winline Зимнем Кубке РПЛ вынес «Шабаб Аль-Ахли» (5:0). Капитан команды Георгий Джикия отыграл целиком второй тайм, а потом вышел к журналистам. После предыдущего матча (0:3 с «Ростовом») он общаться отказался, но теперь выступил максимально откровенно. В том числе прокомментировал недавнее громкое интервью «Чемпионата» с агентом защитника Вадимом Шпинёвым. Главной темой там стали натянутые отношения Джикии с Гильермо Абаскалем и его скорое завершение контракта с красно-белыми.

Вот что сказал Георгий.

«Сейчас я не планирую никуда уходить из “Спартака”, никаких аренд»

— Благодарю фанатов за поддержку, спасибо им. Ещё пообщаемся с ними. Интервью с Вадимом Шпинёвым? Знал, что он будет говорить. Я видел отрывки. Прочитал и увидел то, что и так знал. У меня есть контракт, который я добросовестно выполню до конца. Сейчас я не планирую никуда уходить, никаких аренд.

Многое понимаю, я не 20-летний мальчик. Но у меня есть позиция, мой контракт и мой «Спартак». Насчёт контракта — всё так, как и сказал Вадим. Мы познакомились со спортивным директором клуба (Томаш Амарал. — Прим. «Чемпионата»), говорили о будущем, у меня есть оптимизм.

«У нас нормальные, рабочие отношения с Абаскалем»

— Прекрасно понимаю ситуацию, в которой я оказался. Но у нас нормальные, рабочие отношения с Абаскалем. Не ухудшились ли они после интервью со Шпинёвым? Посмотрим. Прошло только три-четыре дня.

Нарушает ли интервью что-то? Оно правда что-то может нарушать? Вы просто не привыкли, чтобы так откровенно кто-то что-то говорил о своём клиенте. Вадим очень меня любит. Всё, что он сказал, соответствует действительности.

Георгий Джикия

Я сейчас спокойнее, чем Вадим, что его радует. Некоторые ребята были удивлены, что эта ситуация так выплыла. Хотя я не подавал виду, что происходит.

Хочу ли я, чтобы Абаскаль остался и дальше? Не мне вопрос, я не принимаю такие решения.

«Глупо говорить, что не так важно, какой контракт мне предложат»

— Глупо говорить, что не так важно, какой контракт мне предложат. Мне больше 30 лет. Следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, весомым в плане будущего с точки зрения финансов.

Думаю, я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно, что-то личное, не могу это утверждать. Возможно, где-то я перестал играть по футбольным качествам, где-то — по личным причинам. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чём проблема.

Наш разговор с Абаскалем состоялся недавно. 2 марта стартует чемпионат, у нас впереди важные игры. Мы будем вместе к этому готовиться. Для меня главное — сделать всё от себя зависящее и все жизненные ситуации пройти с честью.

«Могут ли играть левоногие защитники вместе? В сборной Испании так было»

— Бабич и я — конкуренты. Могут ли играть левоногие защитники вместе? В сборной Испании так было. Неплохая сборная, да?

Георгий Илющенко, Андрей Панков

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