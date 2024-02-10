Нападающий «Динамо» Смолов рассказал о планах по окончании карьеры

«План не изменился. По окончании карьеры планирую попутешествовать, а потом пойти учиться. Посмотреть какие-то места, в которых хотел побывать, но не рискнул, потому что отпуск один и хочется провести его в теплых странах.



Насчет учебы, посмотрим, какие курсы будут доступны на тот момент, но это направление — спортивный менеджмент. На тренера на сегодняшний день учиться не планирую», — сказал Смолов в интервью ютуб-каналу Cappuccino $ Catenaccio Show.