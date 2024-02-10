Нападающий «Динамо» Смолов рассказал о планах по окончании карьеры
Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, чем планирует заняться после окончания футбольной карьеры.
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, чем планирует заняться после окончания футбольной карьеры.
«План не изменился. По окончании карьеры планирую попутешествовать, а потом пойти учиться. Посмотреть какие-то места, в которых хотел побывать, но не рискнул, потому что отпуск один и хочется провести его в теплых странах.
Насчет учебы, посмотрим, какие курсы будут доступны на тот момент, но это направление — спортивный менеджмент. На тренера на сегодняшний день учиться не планирую», — сказал Смолов в интервью ютуб-каналу Cappuccino $ Catenaccio Show.
Контракт 34-летнего Федора Смолова с «Динамо» действует до лета 2024 года.