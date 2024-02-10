Возможный трансфер футболиста «Боки Хуниорс» Фернандеса обойдется «Спартаку» в €15 млн

ТАСС, 10 февраля. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в переходе полузащитника Эсекьеля Фернандеса из аргентинской «Боки Хуниорс», трансфер оценивается в €15 млн. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Эрнан Бернан.

«“Спартак” действительно интересуется Фернандесом, — сказал он. — Пока клуб не делал официальных предложений. Игрок может уйти из “Боки Хуниорс” за €15 млн».

Фернандесу 21 год, он является воспитанником «Боки Хуниорс». За основную команду игрок выступает с января 2023 года, на его счету 47 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.