Возможный трансфер футболиста «Боки Хуниорс» Фернандеса обойдется «Спартаку» в €15 млн
Московский клуб пока не делал официальных предложений о покупке игрока.
Московский клуб пока не делал официальных предложений о покупке игрока.
ТАСС, 10 февраля. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в переходе полузащитника Эсекьеля Фернандеса из аргентинской «Боки Хуниорс», трансфер оценивается в €15 млн. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Эрнан Бернан.
«“Спартак” действительно интересуется Фернандесом, — сказал он. — Пока клуб не делал официальных предложений. Игрок может уйти из “Боки Хуниорс” за €15 млн».
Фернандесу 21 год, он является воспитанником «Боки Хуниорс». За основную команду игрок выступает с января 2023 года, на его счету 47 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров, набрав 30 очков. В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом».