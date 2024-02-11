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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ташуев — о завершении карьеры Кудряшова: Мы пытались отговорить Федора. Но он просто устал

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение защитника Федора Кудряшова завершить карьеру футболиста.

Факел
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Источник: РИА "Новости"

8 февраля бывший игрок сборной России объявил о завершении карьеры в 36 лет.

«Я не ожидал, что Федор решит завершить карьеру. Мы ехали с тренировки, мне позвонил наш спортивный директор Кирилл Котов. Он сказал, что такая ситуация (завершение карьеры Кудряшова, — Прим. “СЭ”) возможна.

Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. У него были небольшие мышечные проблемы, но он тренировался в общей группе, все было хорошо. Но он просто устал. Человек понял, что тяжеловато ему уже играть и занимать чье-то место в составе.

Мы с уважением относимся к Федору, он легенда российского футбола. Понятно, что мы не хотели отпускать его, но игрок принял решение завершить карьеру. Мы рассчитывали на него. Он был лидером раздевалки и около поля помогал молодым, а те равнялись на него. Желаю ему успехов в тренерской деятельности. Насколько мне известно, он хочет быть рядом с футболом», — сказал Ташуев «СЭ».

В этом сезоне Кудряшов провел за «Факел» 14 матчей. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Кудряшов ранее выступал за «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России. В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.

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