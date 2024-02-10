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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Радимов — о ситуации в «Спартаке»: Абаскаля надо было убирать зимой

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации с главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и защитником команды Георгием Джикией.

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Радимов — о ситуации в «Спартаке»: Абаскаля надо было убирать зимой | Источник: Чемпионат.com

«Конфликт на лицо. Выходит Джикия к журналистам и говорит, что подтверждает каждое слово Шпинева. Джикия выходит, выдает тираду, говорит, что не останется в команде, если будет Абаскаль. Вы до какой степени договорились, если выносите весь сор из избы? Теперь понятно, что пазл не сложится никогда и кто‑то должен уйти. Джикия — лучший друг Соболева. Соболев на чью сторону встанет, Абаскаля или Джикии? Два игрока сборной России сейчас встанут против Абаскаля. Мое мнение — Абаскаля надо было убирать зимой», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, в интервью «Чемпионату» сообщил о том, что его клиент не останется в команде, пока главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль.

Напомним, Джикия является футболистом московского «Спартака» с 2017 года. В июне его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает.

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