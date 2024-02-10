Радимов — о ситуации в «Спартаке»: Абаскаля надо было убирать зимой

«Конфликт на лицо. Выходит Джикия к журналистам и говорит, что подтверждает каждое слово Шпинева. Джикия выходит, выдает тираду, говорит, что не останется в команде, если будет Абаскаль. Вы до какой степени договорились, если выносите весь сор из избы? Теперь понятно, что пазл не сложится никогда и кто‑то должен уйти. Джикия — лучший друг Соболева. Соболев на чью сторону встанет, Абаскаля или Джикии? Два игрока сборной России сейчас встанут против Абаскаля. Мое мнение — Абаскаля надо было убирать зимой», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».