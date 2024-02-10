Федун раскритиковал руководство «Спартака» из-за ситуации с контрактом футболиста Джикии

«Это некрасивая ситуация, Джикия на протяжении последних лет был капитаном, он был одним из символов побед “Спартака” в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно, — сказал Федун. — Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Егором Титовым и Максимом Калиниченко, ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу, это говорит как раз о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель “Спартака”. Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги, слова агента не готов комментировать».