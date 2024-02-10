Федун раскритиковал руководство «Спартака» из-за ситуации с контрактом футболиста Джикии
Соглашение защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона.
Соглашение защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона.
ТАСС, 10 февраля. Руководство московского футбольного клуба «Спартак» создало некрасивую ситуацию вокруг истекающего контракта защитника Георгия Джикии, поскольку она стала достоянием общественности. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун.
Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил порталу, что игрок не подпишет новое соглашение с клубом, если главным тренером команды останется испанец Гильермо Абаскаль.
«Это некрасивая ситуация, Джикия на протяжении последних лет был капитаном, он был одним из символов побед “Спартака” в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно, — сказал Федун. — Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Егором Титовым и Максимом Калиниченко, ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу, это говорит как раз о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель “Спартака”. Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги, слова агента не готов комментировать».
Джикии 30 лет. В текущем сезоне он провел за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Защитник выступает за красно-белых с 2017 года, став чемпионом России (сезон-2016/17), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).