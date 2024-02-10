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16:30 (мск), источник: ТАСС

Федун раскритиковал руководство «Спартака» из-за ситуации с контрактом футболиста Джикии

Соглашение защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 10 февраля. Руководство московского футбольного клуба «Спартак» создало некрасивую ситуацию вокруг истекающего контракта защитника Георгия Джикии, поскольку она стала достоянием общественности. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил порталу, что игрок не подпишет новое соглашение с клубом, если главным тренером команды останется испанец Гильермо Абаскаль.

«Это некрасивая ситуация, Джикия на протяжении последних лет был капитаном, он был одним из символов побед “Спартака” в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно, — сказал Федун. — Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Егором Титовым и Максимом Калиниченко, ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу, это говорит как раз о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель “Спартака”. Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги, слова агента не готов комментировать».

Джикии 30 лет. В текущем сезоне он провел за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Защитник выступает за красно-белых с 2017 года, став чемпионом России (сезон-2016/17), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).

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