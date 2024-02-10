Василий Уткин отреагировал на возможный переход Сутормина в «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

«Карьера Сутормина прекрасна. “Волгарь” — “Оренбург” — “Зенит” — “Сочи”. Кажется, он первый в истории футболист, который работает на метане», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин переходит в «Сочи». По информации инсайдера, Сутормин будет выступать за южан до конца текущего сезона на правах аренды.