Бывший вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в московском клубе

«Это было после меня, но хорошо помню, как всё начиналось. Тогда убрали из “Спартака” многолетнего врача Василькова и Червиченко привёл из ЦСКА врача, которого турнули после истории с Перхуном.



Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против “Ливерпуля”. Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: “Это витамины, уснёшь через пару минут”. Просыпаюсь утром и вижу, что меня прокапали.



Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: “Я вам такой замечательный препарат прокапал”. “Великолепный препарат” был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь таблетки, я отказывался наотрез.



В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. Это проверенное и допингом не является. В “Сент-Этьене” я четыре раза попадал на допинг-тест и всё, что я принимал, — ни разу в моих пробах не находили допинг.



Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушёл из “Спартака”, и он попался. А Червиченко ещё и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки», — цитирует Левицкого «Украинский футбол».