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10:23 (мск), источник: Sport24

«Спартак» нашел нового вратаря и готов купить игрока из Аргентины. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

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Источник: Sport24

Что в России

Трансфер футболиста «Боки Хуниорс» обойдется «Спартаку» в 15 млн евро

Эрнан Бернан, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, назвал сумму, за которую футболист может покинуть аргентинский клуб. Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему хавбеку проявляет московский «Спартак».

«Спартак» действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений. За какую сумму он может уйти из «Бока Хуниорс»? 15 миллионов евро«, — сказал представитель игрока “СЭ”.

Фернандес является воспитанником «Боки Хуниорс», в составе которого провел 47 матчей. Сейчас опорный полузащитник выступает за сборную Аргентины U23 в предолимпийском турнире.

«Спартак» ведет переговоры о переходе голкипера «Краснодара»

«Спартак» хочет приобрести вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, сообщает «СЭ». Руководители клубов находятся в контакте и обсуждают условия потенциального трансфера. Если стороны придут к соглашению, то Агкацев пополнит состав красно-белых летом.

Источник: РИА "Новости"

22-летний голкипер в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» в семи матчах, шесть из которых в FONBET Кубке России. Действующий контракт Агкацева с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

В «Гремио» подтвердили скорое подписание игрока «Зенита» Ду Кейроса

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро подтвердил, что полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перейдет в бразильский клуб. Ранее СМИ сообщали, что бразилец перейдет в клуб из Порту-Алегри на правах аренды. Соглашение об аренде будет рассчитано на год с возможностью выкупа за 6 млн евро.

Источник: РИА "Новости"

«Завтра Ду Кейрос прибудет в Бразилию для подписания арендного соглашения с нашим клубом до конца сезона», — заявил представитель «Гремио».

Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Коринтианса» как свободный агент. Бразилец сыграл в 16 матчах петербургской команды (617 минут) и отметился одним голом.

Что в Европе

«ПСЖ» готов увеличить зарплату Мбаппе, если нападающий останется в клубе

Руководство «ПСЖ» оптимистично смотрит на свои шансы сохранить в команде главную звезду — Килиана Мбаппе. Руководство «ПСЖ» оптимистично смотрит на свои шансы сохранить в команде главную звезду — Килиана Мбаппе. Как сообщает Le Parisien, парижане готовы предложить нападающему 70 миллионов фунтов стерлингов по двухлетнему контракту (82 миллиона евро), что увеличит его зарплату по сравнению с настоящей.

Помимо зарплаты, он также будет получать гарантированные бонусы и рекламные контракты из Катара. Также форвард получит бонусом в размере 70 млн евро за пролонгацию соглашения. Напомним, действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

Источник: Reuters

Полузащитник «Челси» может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может стать игроком «Барселоны». Как сообщает Sport.es, агент футболиста уже контактировал с каталонским клубом и предложил услуги своего клиента. Сам Энцо хотел узнать реакцию «Барсы» и возможные варианты по переходу. Результат переговоров на данный момент неизвестен.

Источник: Reuters

Потенциальный трансфер аргентинца оценивается как маловероятный в силу его контракта с «Челси», рассчитанного до 2031 года.

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