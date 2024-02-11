Стало известно, когда Сутормин прибудет в расположение «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Зенит» и «Сочи» согласовали аренду игрока до конца сезона. У сочинцев не будет права выкупа игрока.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.