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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Елимай» в товарищеском матче

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли казахстанский «Елимай» в товарищеском матче в Турции.

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Московское «Динамо» обыграло «Елимай» в товарищеском матче | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в Белеке, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Ярослав Гладышев и Ульви Бабаев.

«Елимай» является лидером Первой лиги чемпионата Казахстана. В следующей товарищеской встрече «бело-голубые» 19 февраля встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 18 турах. В первом матче после перерыва «бело-голубые» примут столичный «Локомотив» в начале марта.

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