Московское «Динамо» обыграло «Елимай» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в Белеке, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Ярослав Гладышев и Ульви Бабаев.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 18 турах. В первом матче после перерыва «бело-голубые» примут столичный «Локомотив» в начале марта.