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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер Казахстана Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Алипа

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

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Главный тренер Казахстана Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Алипа | Источник: Чемпионат.com

«Алип довольно твёрдо стоит на ногах, я его хорошо знаю. Это человек, который во многом сделал себя сам. Не думаю, что слухи об интересе европейских грандов могут его сбить с правильного пути. Даже в те времена, когда Нуралы не попадал в основу “Зенита”, он всё равно прилагал усилия, отдавался в тренировочном процессе. Его игры за сборную довольно качественные. Думаю, на европейской арене сейчас это видят, и некоторые скауты обращают внимание на Алипа. Не думаю, что это может отрицательно повлиять на него.

Сложно сказать, какой топ-чемпионат подошёл бы Алипу больше всего. Я знаю его определённые характеристики: он силён в борьбе, любит её, не избегает, он довольно быстрый и хорошо играет вверху. В «Зените» он прибавил и в первом пасе. Нуралы развивается, у него такой возраст, что он ещё будет прибавлять«, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

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