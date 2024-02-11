Главный тренер Казахстана Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Алипа

«Алип довольно твёрдо стоит на ногах, я его хорошо знаю. Это человек, который во многом сделал себя сам. Не думаю, что слухи об интересе европейских грандов могут его сбить с правильного пути. Даже в те времена, когда Нуралы не попадал в основу “Зенита”, он всё равно прилагал усилия, отдавался в тренировочном процессе. Его игры за сборную довольно качественные. Думаю, на европейской арене сейчас это видят, и некоторые скауты обращают внимание на Алипа. Не думаю, что это может отрицательно повлиять на него.