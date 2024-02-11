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20:29 (мск), источник: Sport24

В руководстве «Зенита» оценили переход Сутормина в «Сочи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника петербуржцев Алексея Сутормина в футбольный клуб «Сочи».

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В руководстве «Зенита» оценили переход Сутормина в «Сочи» | Источник: Sport24

Сутормин будет выступать за южан на правах аренды до конца текущего сезона.

«Думаю, что со спортивной точки зрения лучше быть в команде, борющейся за то, чтобы остаться в РПЛ, чем в команде из середины таблицы. Есть за что бороться и есть что привнести в новой команде. Удачи ему», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

После осенней части сезона «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 18 матчах.

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