В руководстве «Зенита» оценили переход Сутормина в «Сочи»

«Думаю, что со спортивной точки зрения лучше быть в команде, борющейся за то, чтобы остаться в РПЛ, чем в команде из середины таблицы. Есть за что бороться и есть что привнести в новой команде. Удачи ему», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.