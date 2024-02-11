В руководстве «Зенита» оценили переход Сутормина в «Сочи»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника петербуржцев Алексея Сутормина в футбольный клуб «Сочи».
Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника петербуржцев Алексея Сутормина в футбольный клуб «Сочи».
Сутормин будет выступать за южан на правах аренды до конца текущего сезона.
«Думаю, что со спортивной точки зрения лучше быть в команде, борющейся за то, чтобы остаться в РПЛ, чем в команде из середины таблицы. Есть за что бороться и есть что привнести в новой команде. Удачи ему», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.
После осенней части сезона «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 18 матчах.