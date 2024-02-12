Команда Карпина «привезла» и пропустила гол-шедевр. Но шансы на трофей ещё есть
Причём довольно серьёзные. Судьба первого места теперь во многом зависит от «Спартака».
Причём довольно серьёзные. Судьба первого места теперь во многом зависит от «Спартака».
Серьёзно относиться к товарищеским турнирам непросто. Тем не менее «Ростов» с двух ног ворвался на Winline Зимний Кубок РПЛ: уверенно убрал с пути эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) и, что особенно приятно для команды Карпина, поиздевался над «Спартаком» (3:0). Для полнейшей межсезонной доминации оставалось только обыграть «Кайрат».
В запасе остались многие лидеры: Осипенко, Чернов, Глебов, Щетинин, Байрамян, Комличенко. Неудивительно, что в первом тайме куда интереснее смотрелись казахстанские футболисты: выходили три в два, били в упор, дважды подряд заставляли сделать Медведева чудо-сейв.
Тем не менее ростовчане привезли сами себе: Никита отпасовал Зубенко, и у него в подкате выцарапал мяч Зария. Забить в такой ситуации было уже делом техники, а она у «Кайрата» на месте: Сергеев отдал тому же Зарии, тот пяткой технично переправил на Жоао — привет, 1:0.
У российского клуба также была парочка шансов: в одном случае вратарь казахстанцев Ульянов спокойно отразил выстрел Голенкова, а в другом Уткин из опасной позиции засадил выше ворот. И всё же «Кайрат» смотрелся гораздо бодрее.
В матче с «Шабаб Аль-Ахли» Карпин поменял весь состав, кроме вратаря, уже в перерыве. Сработало: дважды забили и не пропустили. Со «Спартаком» массовые замены состоялись в середине второго тайма: к голу это также привело, хоть он и не стал решающим. С «Кайратом» на 61-й минуте прошли семь замен. К этому времени игра выровнялась: должны были забивать Жоао с одной стороны и Уткин с другой.
По иронии, «Ростов» сразу же пропустил второй. Хотя вины дончан здесь нет: уж слишком хорош был Зария. У Медведева отразить такую наводящую пушку не было ни малейшего шанса.
Комличенко такой расклад не устроил, и он едва не выскочил один на один. Ульянов рванул из штрафной и снёс Николая, за что его наградили красной. У «Ростова» оставалось 20 минут, чтобы в большинстве хотя бы спасти ничью.
В итоге шанс подправить счёт был у Уткина и того же Комличенко. Даниил сразу после нарушения закрутил со штрафного, но только вышедший на поле вратарь Остименко сыграл надёжно. А Николай поймал рикошет после подачи Вахании и всё-таки распечатал ворота «Кайрата».
В итоге к решающему матчу на турнире с победителем Зимнего Кубка РПЛ ситуация следующая. Чемпионом станет:
Так что шансы на трофей, пускай и не самый серьёзный, у «Ростова» очень даже высокие.
Георгий Илющенко