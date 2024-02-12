В Самаре игроки академии «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-127451122&hd=1&id=456244835&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео инцидента появилось в сети 11 февраля. На видеозаписи игроки в экипировке команды ногами пытаются выбить стекло автомобиля, владелец которого, как сообщают СМИ, является участником СВО.

Позже в Telegram-канале академии «Крыльев Советов» появился ролик с извинениями от воспитанников самарского клуба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-224507519&hd=2&id=456239037&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Прежде всего мы хотим отметить, что подобное поведение считаем недопустимым и не соответствующим ценностям Академии. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь вышли спортивные результаты Академии и происходящее на футбольном поле», — сказано в сообщении академии.