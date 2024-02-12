В Европе отклонили предложение «Зенита», назван клуб, который может возглавить Моуринью

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«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В текущем сезоне 30-летний футболист отметился 2 голевыми передачами в 12 матчах «Зенита» во всех турнирах. Контракт хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

Сутормин является игроком «Зенита» с лета 2019 года после перехода из «Оренбурга» транзитом через «Рубин».

Лучший тренер чемпионата Белоруссии будет работать в махачкалинском «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Артема Радькова ассистентом главного тренера дагестанской команды. Белорусский специалист вошел в штаб Хасанби Биджиева, который возглавил «Динамо» после ухода Курбана Бердыева.

Последним клубом Радькова была «Ислочь», которую он тренировал с января 2021-го по декабрь 2022 года. В 2022 году он был признан лучшим тренером чемпионата Белоруссии.

После 20 туров Мелбет — Первой лиги «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу, опережая идущие следом «Химки» на одно очко.

Что в Европе и мире

ПСВ отклонил предложение «Зенита» по Верману

«Зенит» пытался подписать центрального полузащитника Джоуи Вермана. Об этом сообщил футбольный агент Натан ван Куперен. Клуб из Эйндховена отказался от предложения петербуржцев, сам футболист также не счел целесообразным переезд в РПЛ накануне чемпионата Европы.

«По правде, он даже не думал об этом всерьез. Мы придерживаемся той же позиции, что и ПСВ. Не секрет, что Джоуи хочет перейти в другой клуб, но у него все еще есть стимул, чтобы выступать за ПСВ. Кроме того, близится чемпионат Европы, потому переход сейчас был бы неразумным шагом», — сказал ван Куперен в интервью Good Morning Eredivisie.

В сезоне-2023/24 Верман провел за ПСВ 27 матчей, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

Флик начал готовиться к работе главным тренером в «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Ханс-Дитер Флик, судя по всему, возглавит в скором времени «Барселону». Как сообщает журналист и инсайдер Альфредо Мартинес в своих социальных сетях, Флик уже начал готовиться к работе в каталонском клубе. Немецкий специалист начал учить испанский язык, а также находится в поиске помощников, которые будут ему ассистировать в «Барселоне».

Ранее стало известно, что Хави покинет должность главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

«Истиклол» объявил об уходе главного тренера Игоря Черевченко

Клуб из Таджикистана «Истиклол» официально объявил об уходе главного тренера Игоря Черевченко и его тренерского штаба. Стороны приняли решение не продлевать истекшие контракты. «Истиклол» покинули главный тренер Черевченко, тренер Юрий Батуренко, тренер Алишер Тухтаев и реабилитолог Лилия Сидоркина.

«Руководство футбольного клуба “Истиклол” искренне благодарит весь тренерский состав за старания и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — передает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана и выиграл Кубок страны. Черевченко возглавлял команду с января прошлого года.

Моуринью хочет возглавить «Баварию»

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что 61-летний специалист хочет возглавить мюнхенский клуб: «Я слышал, что он учит немецкий. В прошлом он уже флиртовал с руководством “Баварии”. Он был бы готов возглавить команду».